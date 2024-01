Nagły zwrot akcji ws. Wąsika i Kamińskiego. Jeszcze dziś wyjdą z więzienia?

Reporter TVN 24 podał, że do obu więzień, gdzie przebywają Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński, dotarła pełna dokumentacja ws. ich ułaskawienia. Oznacza to, że politycy PiS być może jeszcze dziś wyjdą na wolność.

Nagły zwrot akcji ws. Wąsika i Kamińskiego. Wyjdą dziś z więzień? Fot. Jaroslaw Sender/East News

Nagły zwrot akcji ws. Wąsika i Kamińskiego. Wyjdą dziś z więzień?

Prezydent poinformował we wtorek, że ponownie ułaskawił Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika.

– Postanowienie w przedmiocie prawa łaski zostało wydane. Panowie są ułaskawieni. Z całą mocą. Apeluję o natychmiastowe procedowanie sprawy dalej – o natychmiastowe wykonanie postanowienia prezydenta i natychmiastowe uwolnienie panów, zwłaszcza Mariusza Kamińskiego z uwagi na stan jego zdrowia – przekazał.

– Apeluję do pana ministra, prokuratora generalnego o natychmiastowe procedowanie w tej sprawie dalej – ogłosił.

Prezydent oświadczył także, że apeluje o to "ze względów humanitarnych, ludzkich i państwowych". Następnie wspomniał o pogarszającym się stanie zdrowia Kamińskiego, do czego przyczynił się strajk głodowy polityka PiS.

Dokumenty trafiły już do Prokuratury Krajowej, a sprawą miał już się zająć sąd. Późnym wieczorem reporter TVN 24 podał, że do obu zakładów, gdzie przebywają Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński, dotarła pełna dokumentacja. Oznacza to, że politycy PiS być może jeszcze dziś wyjdą na wolność.

Wcześniej decyzję Dudy skomentował również szef MS i Prokurator Generalny. Adam Bodnar poinformował w TVP, że zaraz po tym, jak się odbyła konferencja Dudy, do departamentu ułaskawień w Prokuraturze Krajowej około godz. 18.40 wpłynął dokument od prezydenta Polski. – To jest postanowienie prezydenta z dnia dzisiejszego – wskazał. Resztą formalności zajmie się teraz sąd.

Bodnar zabrał głos ws. decyzji Dudy

Bodnar zauważył jednak, że nie oznacza to, że są oni znów posłami. Jak powiedział, mogą oni jednak kandydować w wyborach samorządowych czy do PE. – Nie ma ku temu żadnych przeszkód – stwierdził.

Bodnar nie chciał szerzej komentować, czy politycy PiS wyjdą jeszcze dziś z więzień, gdyż to jest już w gestii sądu. – Trudno mi to przesądzać. Z tego, co wiem, ktoś w sądzie jest na dyżurze. Być może ta decyzja zostanie podjęta. Trudno mi wiedzieć, co się w sądzie dzieje – skwitował.

Żony polityków PiS dziękowały Dudzie

– Panie prezydencie, dziękujemy. To jest 15 długich dni uwięzienia naszych mężów. Jedziemy do zakładów karnych w Radomiu i Przytułach Starych odebrać naszych mężów. Odbierzemy naszych mężów – powiedziała Roma Wąsik.

A Barbara Kamińska dodała: – Dziękuję wszystkim, którzy protestowali pod zakładami karnymi. Dziękuję mojej polskiej rodzinie, która mnie wspierała. Dziękuję panu prezydentowi, że tu dokonała się sprawiedliwość.

Czytaj także: https://natemat.pl/538112,co-stanie-sie-kiedy-kaminski-i-wasik-pojawia-sie-w-sejmie