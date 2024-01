– To sytuacja kompromitująca dla państwa polskiego, że ci, którzy walczyli z korupcją, są w więzieniu, a ich koledzy, oskarżeni o korupcję, idą do Parlamentu Europejskiego. Mam nadzieję, że ta kompromitacja zostanie usunięta. Bo to po prostu wstyd – oznajmił Andrzej Duda podczas ogłoszenia decyzji o ułaskawieniu Kamińskiego i Wąsika. Do słów prezydenta odniósł się przywołany przez niego europoseł Włodzimierz Karpiński. "Narusza pan w sposób oczywisty podstawowe zasady konstytucji, na której straży publicznie zobowiązał się pan stać" – skomentował w liście otwartym polityk.





To o nim mówił Duda tłumacząc Kamińskiego i Wąsika. Europoseł nie wytrzymał i napisał list

Nina Nowakowska

