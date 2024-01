W ostatnim czasie pojawiły się przecieki, że Robert Janowski ma wrócić do "Jaka to melodia?" TVP. Miał już nawet odwiedzić siedzibę Telewizji Polskiej. Problem w tym, że jest jurorem "Twoja twarz brzmi znajomo" i nie spodobało się to władzom Polsatu. Mają rozważać dwa wyjścia.





Polsat wkurzony na Roberta Janowskiego z powodu TVP? "Zachował się bez klasy"

Ola Gersz

