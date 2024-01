Katarzyna Dowbor ma zostać nową prowadzącą "Pytania na śniadanie". Tymczasem media obiegła informacja o jej partnerze programowym. Ma nim zostać prezenter, który pojawiał się w konkurencyjnym "Dzień dobry TVN". Zaskakujące wieści o Bartku Jędrzejaku.

Kto dołączy do Katarzyny Dowbor w "Pytaniu na śniadanie"? Fot. Pawel Wodzynski/East News // Fot. Instagram / Pytanie na śniadanie

Program "Pytanie na śniadanie" przechodzi prawdziwą rewolucję. Pożegnano się z wszystkimi prowadzącymi, którzy za czasów rządów PiS "firmowali" poranne pasmo swoją twarzą.

Widzowie TVP w roli gospodarzy będą teraz oglądali: Roberta Stockingera i Joannę Górską. Dołączył do nich także RobertaEl Gendy i Claudia Carlos.

Jędrzejak będzie prowadził "PnŚ" z Dowbor?

Pojawiły się też nieoficjalne doniesienia, że po latach do Telewizji Polskiej ma wrócić Katarzyna Dowbor. Kto będzie jej partnerował?

Shownews.pl dotarł do informacji, że za kulisami produkcji powstał plan, aby to Bartek Jędrzejak był kolejnym prezenterem "PnŚ". Przypomnijmy, że przez ostatnie lata przedstawiał on pogodę w "Dzień dobry TVN".

– Bartek był widziany w studiu "PnŚ", a wcześniej – podobnie jak Robert Stockinger – ubiegał się o posadę gospodarza "DDTVN". Choć wypadł dobrze, stacja postawiła na kogoś innego. Angaż w TVP to dla niego doskonała okazja do rozwoju – przekazał informator.

Nowa szefowa "PnŚ" o zespole prowadzących

Kinga Dobrzyńska, która od niedawna jest szefową "Pytania na śniadanie" w wywiadzie dla serwisu wirtualnemedia.pl ujawniła:

– Docelowo będzie pięć par, które będą prowadziły program w tygodniu i jedna para rotacyjnie co pięć tygodni pojawi się w sobotę i niedzielę. Chciałabym, żeby to były stałe dni w tygodniu, aby zapewnić dobrą współpracę z wydawcami.

Kolejne nowe twarze widzowie TVP zobaczą w wydaniu "PnŚ" 27 stycznia. Choć szefowa nie zdradziła ich nazwisk, to zapowiedziała, że będą to duże zaskoczenia.

– Będzie to połączenie ludzi z dwóch światów i różnych generacji. Oboje prowadzący są dziennikarzami, ale z innych środowisk. Podczas próby kamerowej natychmiast nawiązała się między nimi nic sympatii, co wróży bardzo dobrą współpracuję – przyznała.