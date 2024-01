Awantura w Sejmie. Hołownia musiał stanowczo upomnieć posła PiS

Podczas czwartkowych obrad Sejmu już na początku doszło do kłótni posła Prawa i Sprawiedliwości z marszałkiem Szymonem Hołownią. – Jeszcze niedawno płakał pan nad Konstytucją, a dzisiaj ją pan bezczelnie łamie – grzmiał z mównicy Michał Wójcik.

Awantura w Sejmie. Chodzi o Kamińskiego i Wąsika Fot. Sejm

Mocne słowa posła PiS

Zaraz po pojawieniu się na mównicy Michał Wójcik zwrócił się do marszałka Hołowni po nazwisku wywołując oburzenie na sali plenarnej. – To, co pan wyprawia w ostatnich tygodniach, to jest hańba! Hańbą okrywa pan izbę niższą polskiego parlamentu. Jeszcze niedawno płakał pan nad Konstytucją, a dzisiaj pan ją bezczelnie łamie – powiedział poseł PiS.

– Ostatnie tygodnie - szanowni państwo - to jest atak na fundamenty naszego państwa przekonywał Wójcik. – Bezprawne ataki i zawłaszczanie mediów publicznych. Bezprawne, bo zostały już stwierdzone przez sądy.

– Nie dopuszcza pan posłów Kamińskiego i Wąsika do wykonywania ich mandatów. Ich uprawnień wobec Rzeczpospolitej. To jest skandal – apelował do Hołowni.

Hołownia upomniał Wójcika

Na koniec Wójcik zażądał od marszałka Sejmu, by dopuścił ich do pracy, podkreślając, że "tu ma być 460 osób, a nie 458". Hołownia najpierw wyłączył posłowi PiS mikrofon, a później zwrócił się do niego słowami: "Panie Wójcik, jeżeli preferuje pan taką formę zwracania się do siebie" – rozpoczął.

– Wspominał pan Konstytucję. Art. 99, ustęp 3: 'Wybraną do Sejmu lub do Senatu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego'. Art. 120: 'Sejm uchwala ustawy zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej połowy ustawowej liczby osób, chyba że Konstytucja przewiduje inną większość' – cytował Hołownia.

– Płacz nad Konstytucją to jedno, panie Wójcik, a jej stosowanie i posiadanie w sercu to drugie. Ja robię te dwie rzeczy i cieszy mnie to pańskie nawrócenie na stosowanie zasad konstytucyjnych, o których pan mówi – zakończył marszałek.

