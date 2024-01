Kaczyński wtargnął na mównicę. Prezes PiS zaczął uciszać posłów

Jarosław Kaczyński wtargnął na mównicę i zwrócił się do Michała Kołodziejczaka. Szymon Hołownia nie był w stanie ustalić, w jakim trybie prezes Prawa i Sprawiedliwości zabiera głos z mównicy.

Sejm. Jarosław Kaczyński na mównicy. Zwrócił się do Kołodziejczaka. Fot. Jacek Domiński / Reporter / East News

Jarosław Kaczyński niespodziewanie wszedł na mównicę w Sejmie i wygłosił krótkie wystąpienie.

– Wysoka Izbo! Ciii! – zaczął prezes PiS, wywołując śmiech na sali i okrzyki "w jakim trybie?". Kaczyński kontynuował, zwracając się do Michała Kołodziejczaka: – Po 8 latach waszych rządów to i 20 nie starczy, żeby wasz bałagan naprawić. Pan młody człowieku powinien o tym pamiętać – stwierdził.

Szymon Hołownia próbował ustalić, w jakim trybie Kaczyński wydał oświadczenie z mównicy. Polityk jednak całkowicie zignorował powtarzane co jakieś czas pytania w tej sprawie.

Co ciekawe, prezes Prawa i Sprawiedliwości został sprowokowany do zabrania głosu nie z okazji niewpuszczenia Macieja Wąsika czy Mariusza Kamińskiego do Sejmu. Kaczyńskiego sprowokował Michał Kołodziejczak, który krytykował politykę rolną minionego rządu.

