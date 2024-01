Już nie tylko po angielsku. Duda odpowiedział Tuskowi... w trzech językach

Andrzej Duda zareagował na internetową zaczepkę Donalda Tuska. Prezydent tak się rozkręcił w tej odpowiedzi, że odpisał premierowi... w trzech językach. Niektórzy zastanawiają się, o co w ogóle mu chodziło.

Andrzej Duda zareagował na zaczepkę Donalda Tuska Fot. Filip Naumienko/REPORTER

"Panie Prezydencie, 'hellbent on doing something' znaczy 'jest gotowy za wszelką cenę'" – napisał Donald Tusk w sobotę na X (dawnym Twitterze), tłumacząc w ten sposób fragment nagłówka z artykułu z CNN.

Chodzi o tekst, w którym amerykańska stacja pokazała działania rządu Tuska. "Nowemu przywódcy Polski bardzo zależy na przywróceniu demokracji – nawet jeśli oznacza to wojnę z jego populistycznymi rywalami" – czytamy we wspomnianym tytule.

Prezydent Duda odpowiada Tuskowi

Na odpowiedź Andrzeja Dudy trzeba było chwilę poczekać, ale ostatecznie postanowił zareagować. Głowa państwa przyzwyczaiła nas, że próbuje swoich sił w mówieniu po angielsku, ale tym razem prezydent odpisał... w trzech językach. W jednym poście połączył polski, angielski i niemiecki.

"Panie Premierze, dobrze Pan wie, co znaczy 'bent as hell'. Wszyscy widzimy, że kieruje się Pan powiedzeniem: 'Absicht ist die Seele der Tat'. Ale chwalenie się tym za granicą? Tam też niektórzy znają historię" – stwierdził Duda w odpowiedzi na X.

Wyjaśnijmy, że "Absicht ist die Seele der Tat" jest odpowiednikiem polskiego przysłowia: "Cel uświęca środki". Pod postem prezydenta pojawiło się już sporo reakcji i komentarzy. "Ale ten translator to się chyba zagotował" – napisał jeden z internautów. "Już lepiej cicho siedzieć" – zaproponował kolejny.

"Thank your from the mountain, Panie prezydencie, za Pana lekcje języków obcych" – napisała – nie da się ukryć, że trochę złośliwie – Katarzyna Kotula, ministra ds. równości. Wielu użytkowników X zastanawia się, o co w ogóle chodziło prezydentowi w odpowiedzi do Tuska.

CNN o rządzie Donalda Tuska

Tak naprawdę kluczowy jest tu jednak artykuł, który stał się iskrą do dyskusji. W CNN zaznaczono w nawiązaniu do Tuska m.in., że "powracający weteran polskiego centryzmu, który po imponującym wyniku wyborów w zeszłym roku utworzył rząd koalicyjny, zaskoczył krytyków, a nawet wielu zwolenników, konfrontacyjnym podejściem do pokonanego przez siebie ugrupowania populistycznego Prawa i Sprawiedliwości".

