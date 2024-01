To najdziwniejsza aukcja WOŚP. Owsiak wyjaśnił, o co chodzi z drutem kolczastym

Agnieszka Miastowska

F inał WOŚP to nie tylko zbiórka do puszek, ale także cała masa aukcji – najróżniejszych atrakcji i przedmiotów o wartości materialnej, emocjonalnej czy symbolicznej. Co jednak wśród tych przedmiotów robi zardzewiały drut kolczasty? Pochodzi on z jednego z najbardziej niedostępnych i niebezpiecznych miejsc na świecie. Jurek Owsiak wyjaśnił jego symboliczne znaczenie. – Przypomina, że mamy jedną Polskę – zaczął.