Niezwykłe wyznanie niani synka księcia Harry'ego. Opowiedziała o rozmowie o pracę

Pierworodnym dzieckiem księcia Harry'ego i Meghan Markle jest Archie, który w tym roku skończy pięć lat. Lorren Khumalo, czyli niania, która się nim zajmowała, zdradziła kulisy rozmowy o pracę. Pewne zachowanie księcia Harry'ego bardzo ją zaskoczyło.

Wyznanie niani Archie'go o księciu Harrym

Niania Archie'ego, czyli Lorren Khumalo pojawiła się już m.in. w dokumencie Netfliksa "Harry i Meghan". Ostatnio wystąpiła również w programie "The Breakfast Club with Zenzele Ndebele", w którym opowiedziała m.in. o pierwszych spotkaniach z księciem Harrym i Meghan Markle.

Khumalo poznała ich w Frogmore Cottage, czyli posiadłości, którą ówcześnie zamieszkiwali. Kobieta miała problem z tym, jak ubrać się na rozmowę kwalifikacyjną.

"Zastanawiałam się, jak wyglądają ich nianie, czy noszą obcasy? Ponieważ na przykład książę William ma nianię z Norland, która dostała brązowy mundurek, a przy moim kolorze skóry źle by wyglądał. Wiedziałam, że to nie przejdzie, to po prostu nie zadziała" – opowiadała.

W dniu rozmowy tak się stresowała, że otrzymała mandat za przekroczenie prędkości. Przed poznaniem byłych royalsów zapytała się ochroniarza, czy powinna się ukłonić Harry'emu. "Zobaczysz, książę Harry jest niesamowity" – zaśmiał się mężczyzna.

Khumalo myślała, że syn króla Karola III i księżnej Diany będzie wyglądał elegancko, tymczasem on przywitał ją w dżinsach i T-shircie oraz... przytulił ją na przywitanie. "Pomyślałam: Wow, co za dżentelmen, co za klejnot. Nie mogłam w to uwierzyć. (...) A kiedy weszłam i zobaczyłam Meghan, pomyślałam: Mój Boże, jaka piękna kobieta" – relacjonowała.

Niania spodziewała się, że spotkanie będzie przebiegać bardziej oficjalnie, lecz okazało się, że było zupełnie na odwrót. – Po prostu czułam się tak komfortowo, nie było tak formalnie, jak się spodziewałam, to był po prostu normalny dom – opowiadała.

Czuły gest księcia Williama wobec księżnej Kate

Ostatnio brytyjskie media rozpisują się na temat czułego gestu księcia Williama wobec jego żony. Pałac Kensington niedawno poinformował, iż księżna Kate ma problemy zdrowotne, w związku z czym musi zrezygnować z pełnienia swoich obowiązków przez jakiś czas.

Niewiele później okazało się, że jej mąż dołączył do niej w przerwie. Ponadto w czasie, w którym Kate będzie dochodziła do siebie, William przejmie jej domowe obowiązki. William wraz z opiekunkami zajmie się m.in. opieką nad dziećmi. Książę ma podobno świetny kontakt ze wszystkimi swoimi trzema pociechami.

"William jest niezwykle wspierający jako mąż. To prawdziwy fenomen, że książę odwołuje spotkania, by pomóc żonie wrócić do zdrowia. Nigdy wcześniej taka sytuacja nie miała miejsca. William jest nowoczesnym mężczyzną, dla którego rodzina jest ważniejsza niż wszystko inne" – skomentowała ekspertka od royalsów Ingrid Seward.