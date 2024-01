Skandal podczas finału WOŚP. Odpalono fajerwerki w krytej hali pełnej ludzi

Do niebywałego skandalu i niebezpiecznej sytuacji doszło podczas finału WOŚP w Rumi (woj. pomorskie). Na zakończenie imprezy, w krytej hali pełnej ludzi odpalono sztuczne ognie. Nagranie trafiło do internetu.

W niedzielę odbył się 32. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, którego celem były "płuca po pandemii". Z tej okazji w całej Polsce odbywały liczne imprezy towarzyszące.

Podczas tradycyjnego światełka do nieba, o godz. 20:00 w Rumi (woj. pomorskie), w hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, odpalono dwa fajerwerki, które wybuchły tuż przed twarzami zgromadzonych.

Skandal na finale WOŚP w Rumi

– Cieszmy się tym, że mogliśmy być razem. Rumia dziś pokazała swoją moc i swoje serce – oznajmił prowadzący. Na udostępnionym w mediach społecznościowych nagraniu, widać jak przy dźwiękach radosnej muzyki, przed sceną nagle odpalone zostają fajerwerki.

Pierwszy sztuczny ogień wyglądał jak płonący słup i - choć płomień był wysoki - palił się stopniowo, w jednym miejscu. Prowadzący podziękował uczestnikom za przybycie, po czym "jakby komuś było mało wrażeń", zapowiedział "jeszcze jeden strzał".

Zaraz potem odpalił drugi fajerwerk, który bynajmniej nie był statyczny. W jednej chwili na sali pojawiło się mnóstwo dymu i hałasu, a sztuczny ogień zaczął strzelać we wszystkie strony. Zapanował prawdziwy chaos. Jedni zaczęli się chować, inni próbowali nagrywać całe zajście.

– To było straszne. Mam nadzieję, że państwo jesteście bezpieczni. Miejmy nadzieję, że nikomu nic się nie stało – powiedział przez mikrofon prowadzący imprezę, uspokajając zgromadzonych.

32. finał WOŚP

Uzbierane w ramach akcji środki zostaną przeznaczone na zakup sprzętu do diagnozowania, monitorowania i rehabilitacji chorób płuc pacjentów na oddziałach pulmonologicznych dla dzieci i dorosłych. Do poniedziałkowego poranka na koncie Orkiestry znalazło się około 175,5 mln złotych, a suma wciąż rośnie.

Wiele aukcji wciąż trwa, więc ostateczna kwota na pewno będzie wyższa. Licytować możecie także z naTemat – do zgarnięcia jest m.in. podpisany krawat Leszka Balcerowicza.

– Graliśmy na całym świecie, graliśmy w całej Polsce, graliśmy na całej przestrzeni, gdzie jest miłość, przyjaźń i muzyka – powiedział w niedzielę wieczorem ze sceny WOŚP w Warszawie, szef fundacji Jurek Owsiak.

– W sumie mamy 1685 sztabów, z czego 100 za granicą. Gramy po raz pierwszy na dwóch biegunach, na równiku i wszystkich kontynentach. Gramy wszędzie tam, gdzie Polacy potrafią się zorganizować. Pierwszy sztab, który ruszy, to tak jak w Nowy Rok i będzie to w Australii: Sydney i Melbourne - a później po kolei, będziemy się do nich dolepiali. W Polsce 1585 sztabów WOŚP, od takich, w których jest kilku wolontariuszy, do największych, gdzie jest ich kilkuset – komentował Owsiak w Onecie.

Lider WOŚP dodał, że w tym roku w akcji uczestniczy 120 tys. zarejestrowanych wolontariuszy. – Do tego dochodzą puszki stacjonarne, które są chociażby w dwóch wielkich sieciach handlowych. Jest tego kilkanaście tys. Oprócz tego instytucje od najmniejszych po największe, po ministerialne, które się do nas zgłosiły, które także otrzymały te puszki. I aby to wszystko obdzielić tymi puszkami, wydrukowaliśmy ich 200 tys. sztuk. Wszystkie się rozeszły – podkreślił w wywiadzie.

