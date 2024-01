J uż w poniedziałek w większości kraju będzie pogodnie, a termometry wskażą od 2 do 8 stopni C. Potem za sprawą antycyklonu Enno będzie jeszcze cieplej. Synoptycy mówią o "ekstremalnej anomalii temperatury", która sięgnie nawet 9-12 stopni C.





Nadciąga antycyklon Enno. Szykuje się ekstremalna anomalia temperatury

Nina Nowakowska

Już w poniedziałek w większości kraju będzie pogodnie, a termometry wskażą od 2 do 8 stopni C. Potem za sprawą antycyklonu Enno będzie jeszcze cieplej. Synoptycy mówią o "ekstremalnej anomalii temperatury", która sięgnie nawet 9-12 stopni C.