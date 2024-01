Roksana Węgiel jest w szczęśliwym związku z Kevinem Mglejem. Zakochani poważnie myślą o swojej przyszłości. Planują już ślub. Tymczasem młoda artystka podzieliła się z internautami wspólnym zdjęciem z "kochaną teściową". Okazja była szczególna.

Roxie Węgiel pokazała zdjęcie z kochaną teściową. Fot. Pawel Murzyn/East News

Roksana Węgiel po skończeniu 18 lat zaczęła otwarcie mówić o swoim życiu uczuciowym. Wokalistka jest w związku z osiem lat starszym tekściarzem Kevinem Mglejem. Pracowali razem nad ostatnią płytą Roxie. Teraz są już narzeczeństwem.

Roksana Węgiel na zdjęciu z teściową

Piosenkarka jest bardzo rodzinną osobą. Ostatnio razem z synem Mgleja (mężczyzna ma dziecko z poprzedniego związku) spędzali czas w górach. Okazuje się, że nie tylko z jego latoroślą Roksana ma dobry kontakt.

W jednej z najnowszych relacji na Instagramie pochwaliła się kadrami z urodzin przyszłej teściowej. Mama Kevina – Anna Mglej świętowała z najbliższymi w restauracji.

"Dziś urodziny obchodzi moja kochana teściowa. Samych cudowności! 100 lat Aniu!" – napisała Roxie Węgiel pod zdjęciem z kobietą.

Jak widać, panie były w świetnych humorach. Podczas świętowania nie zabrakło tortu i toastów.

Ślub Roxie Węgiel i relacje z synem Kevina

Przypomnijmy: w ubiegłym roku Roksana ujawniła, że niebawem zostanie żoną Kevina: – Tak, nie mogę się doczekać, ale szczegóły zostawiamy dla siebie – powiedziała Roksana, nie chcąc okrywać wszystkich kart.

Dziennikarz, który rozmawiał wówczas z artystką, zwrócił uwagę na to, że Roxie jest jeszcze nastolatką, a w dzisiejszych czasach to dość młody wiek na to, by decydować się na tak poważny krok, jakim jest małżeństwo. Dopytał o to, jak zareagowali przyjaciele Roxie, słysząc, że niebawem sformalizuje związek z Kevinem.

Węgiel odpowiedziała z uśmiechem: – Moim najlepszym przyjacielem jest Kevin, więc chyba całkiem dobrze to przyjął. Jak na planowany ślub zapatrują się rodzice wokalistki? – Tak, mam duże wsparcie ze strony rodziców – zapewniła.

Przy okazji innego wywiadu Roksana została zapytana, jakie ma relacje z synem Kevina. – Poznałam Williama. Bardzo dobrze się dogadujemy. To jest cudowny dzieciak. Mamy super relację. Kevin też bardzo dobrze sprawuje się w roli ojca. Gdy patrzę na tę relację z boku, to jestem pełna podziwu – przyznała.