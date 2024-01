Oto 10 najlepszych polskich seriali kryminalnych wszech czasów. A przynajmniej... według widzów

Polacy są dobrzy w kryminały. Nie wierzycie? Wystarczy, że obejrzycie chociaż jeden tytuł z poniższego rankingu najlepszych polskich seriali kryminalnych. Rankingu nie byle jakiego, bo układanego wyłącznie według ocen widzów. Oto 10 serialowych ulubieńców Polaków. Zgadzacie się?

Najlepsze polskie seriale kryminalne wszech czasów

Wybraliśmy najlepsze polskie seriale kryminalne na podstawie ocen widzów w serwisie Filmweb. Te mogą się oczywiście zmienić: to stan na 29 stycznia. Oto ulubione kryminały Polaków.

10. Oficer (2004-2005)

Ocena: 7,61/10

"Oficer" miał premierę aż 20 (!) lat temu, ale do dziś jest jest otoczony przez fanów kultem. To właśnie ten tytuł pojawia się najczęściej w zestawieniach świetnych polskich seriali kryminalnych. Ba, niektórzy nazywają go najlepszym w historii, chociaż – jak widać – w rankingu widzów uplasował sie dopiero na 10. pozycji. Produkcja z Borysem Szycem, Pawłem Małaszyńskim i Andrzejem Chyrą to sensacja w najlepszym wydaniu, doczekała się też dwóch kontynuacji: "Oficerów" (2006) i "Trzeciego oficera". (2008).

Oficjalny opis: "Akcja serialu toczy się w Warszawie, gdzie młodzi bandyci, m.in. Grand (Paweł Małaszyński), Juby (Eryk Lubos) i Zidane (Rafał Cieszyński) próbują przejąć władzę w „mieście” z rąk od lat rządzącego przestępczym światkiem Topora (Krzysztof Globisz). Wyszkoleni w Legii Cudzoziemskiej, są brutalni i bezwzględni. Tytułowym bohaterem jest Tomasz Kruszyński „Kruszon” (Borys Szyc), młody oficer policji, który ze swym partnerem Rysiem (Andrzej Chyra) pracuje nad rozbiciem siatki przestępczych powiązań. Obok nich pojawia się Aldona (Magdalena Różczka), kobieta piękna i niezależna. Razem tworzą trójkąt pełen napięć i emocji. Kruszon to symbol policjantów nowej generacji. Z pozoru luzak z warszawskiej Pragi, w rzeczywistości jest inteligentnym i przebiegłym policjantem. Doskonale odnajduje się w środowisku przestępczym, co ułatwia mu wnikanie w mafijne struktury i rozpracowywanie ich od środka. Silny i nieugięty charakter oraz wierność ściśle wyznaczonym zasadom nie pozwalają mu się poddać nawet w trudnych sytuacjach".

9. Klangor (2021-)

Ocena: 7,67/10

"Klangor" Kacpra Wysockiego ze znakomitym Arkadiuszem Jakubikiem w roli głównej łączy kryminał z dramatem rodzinnym i rozgrywa się w Świnoujściu w nadmorskich klimatach. "Klangor" to historia ojca, psychologa więziennego, który próbuje na własną rękę odnaleźć zaginioną nastoletnią córkę. Akcja jest niespieszna, klimat ponury, a intryga wielowątkowa. To serial bardzo skandynawski, co jest jego niewątpliwą zaletą.

Powstanie też drugi sezon "Klangora", ale już nie z Arkadiuszem Jakubikiem – serial będzie antologią. W rolach głównych zobaczymy nominowaną do Orłów Małgorzatę Gorol ("Śubuk", "The Office PL") oraz znaną z pierwszego sezonu Magdalenę Czerwińską ("Belfer", "Infamia").

Oficjalny opis: "W niewyjaśnionych okolicznościach ginie nastolatka, córka psychologa więziennego. Ojciec desperacko rozpoczyna poszukiwania na własną rękę. Dramatyczną sytuację, w której jest jego rodzina pogłębia kryzys ich wzajemnych relacji, niezrozumienia, emocjonalnego dystansu i braku więzi. Tymczasem wokół sprawy narasta zmowa milczenia".

8. Skazana (2021-)

Ocena: 7,77/10

"Skazana" to jeden z największych polskich hitów ostatnich lat (opinie krytyków są jednak mieszane). Produkcja Playera ze świetną Agatą Kuleszą jest porównywana nawet przez niektórych do "Orange is the New Black" Netfliksa. Scenariusz powstał na motywach książki "Skazane na potępienie" Ewy Ornackiej, a serial o sędzinie, która trafia do więzienia i musi odnaleźć się w bewzględnej rzeczywistości, doczekał się spin-offu, bardzo dobrego serialu "Pati". W przygotowaniu czwarty sezon "Skazanej".

Oficjalny opis (pierwszego sezonu): "Alicja Mazur, sędzia Sądu Okręgowego to kobieta, która osiągnęła zawodowy sukces. Przyzwyczajona do życia na wysokim poziomie, szczęśliwie zakochana w idealnym mężczyźnie. Charyzmatyczna, bardzo inteligentna, ambitna i zawsze stojąca na straży prawa. Na pozór zna się na ludziach, potrafi szybko przejrzeć ich zamiary. Do czasu, gdy sama trafia do zakładu karnego dla kobiet, gdzie znajdzie się na samym dole więziennego układu pokarmowego. Czy przetrwa w nowej dla siebie rzeczywistości? W więzieniu Alicja będzie musiała walczyć o sprawiedliwość i udowodnić swoją niewinność. Szybko przekona się, że cela to miejsce, które zmienia każdego. Ją również. Prawo, w które tak wierzyła, egzekwowała i któremu służyła, nagle zawodzi. Żeby przetrwać, będzie musiała przyjąć obowiązujące zasady gry".

7. Krew z krwi (2012-2015)

Ocena: 7,77/10

Zanim była "Skazana" z Agatą Kuleszą, była "Krew z krwi". To świetny serial i dość nietypowy jak na polskie realia, bo produkcja TVN był opowieścią o wdowie po gangsterze, matce, która staje na czele "biznesu" męża. Kulesza była w tej roli fenomenalna, a nie ustępowali jej pozostali aktorzy, w tym znakomity (jak zawsze) Łukasz Simlat.

Oficjalny opis (pierwszego sezonu): "To fascynująca opowieść o kobiecie uwikłanej w mafijne porachunki, która za wszelką cenę chce ratować rodzinę. Akcja serialu rozgrywa się w Gdyni. Carmen (Agata Kulesza), córka byłego bossa mafii, wiedzie spokojne życie wychowując trójkę dzieci, a jej mąż Marek (Zbigniew Stryj) oficjalnie prowadzi prywatną przystań jachtową. W rzeczywistości razem z bratem Carmen Wiktorem (Andrzej Andrzejewski) i jego przyjacielem Stefanem (Łukasz Simlat) zajmuje się przemytem papierosów. Gdy mąż Carmen ginie w wyniku gangsterskich porachunków, jej życie nagle się zmienia. Carmen staje na czele rodzinnego interesu, by chronić bliskich... Musi wcielić się w rolę twardej kobiety interesów i stanąć na czele rodzinnego biznesu. Walczy o przetrwanie w świecie pełnym brutalności i zbrodni. Nie wie, komu zaufać, bo widoczna granica między dobrem a złem zaczyna się zacierać...".

6. Belfer (2016-)

Ocena: 7,85/10

Pierwszy sezon serialu "Belfer" Łukasza Palkowskiego był i fenomenem, i hitem. Maciej Stuhr wcielił się w nauczyciela, który bada sprawę śmierci 17-letniej uczennicy w małej miejscowości. Były tajemnice, zamknięta społeczność i dociekliwy outsider.

Niestety drugi sezon (reżyseria: Krzysztof Łukaszewicz i Maciej Bochniak) był znacznie słabszy i pełen... absurdów. Na szczęście nie powiedziano wówczas ostatniego słowa. Trzeci sezon, który wyreżyserował Łukasz Grzegorzek, to powrót "Belfra" do korzeni i znowu znakomita rozrywka.

Oficjalny opis (pierwszego sezonu): "Śmierć młodej dziewczyny wstrząsa lokalną społecznością. W tym samym czasie w Dobrowicach zjawia się Paweł Zawadzki. Kim jest? Dlaczego nauczyciel z renomowanej warszawskiej szkoły podejmuje pracę na prowincji? Paweł rozpoczyna własne śledztwo. W obliczu zbrodni nie ma miejsca na półprawdy. Jednak, chociaż wszyscy się tu znają i wiedzą o sobie wszystko, Pawłowi nikt nic nie powie. Belfer zostaje sam".

5. Odwróceni (2007)

Ocena: 7,88/10

"Odwróceni" dziś są już nieco zapomnianym serialem, ale w 2007 roku narobili sporo szumu. Do dziś to jeden z najlepiej ocenianych polskich seriali kryminalnych. Produkcja TVN ze świetnymi rolami Roberta Więckiewicza i Artura Żmijewskiego to wartka akcja z niespodziewanymi zwrotami, wciągająca fabuła i oryginalne spojrzenie na gangsterów i policjantów.

Oraz oczywiście świetna obsada, bo aktorki popis dali również: Małgorzata Foremniak, Anna Radwan, Krzysztof Globisz i Szymon Bobrowski. "Odwróceni" doczekali się dwóch kontynuacji: filmu "Świadek koronny" z 2007 r. oraz serialu "Odwróceni. Ojcowie i córki".

Oficjalny opis: "'Odwróceni' jest serialem sensacyjnym inspirowanym prawdziwymi wydarzeniami. Dobro i zło, miłość i zdrada, życie oraz śmierć to główne tematy serialu. 'Odwróceni' to 13 odcinkowa historia o losach bezwzględnego gangstera i policjanta. Osoby z pozoru tak różne łączy jedna rzecz. Miłość i przywiązanie do rodziny, a co za tym idzie związane z nią poświęcenia. Główny bohater, podinspektor Sikora (Artur Żmijewski), zajmuje się rozpracowywaniem mafii pruszkowskiej i wołomińskiej. Jego celem jest posadzenie bandytów na ławie oskarżonych. Jednak aby tego dokonać, potrzebuje pomocy. Jedynym sposobem na jej uzyskanie jest współpraca z 'Blachą' (Robert Więckiewicz). Czy jednak policjantowi uda się 'odwrócić' groźnego przestępcę? A może to on sam zostanie 'odwrócony' na stronę mafii"?

4. Kruk (2018-2022)

Ocena: 7,97/10

"Kruk" to jeden z lepszych i najbardziej klimatycznych polskich seriali ostatnich lat. Trylogia Macieja Pieprzycy o komisarzu Adamie Kruku (świetny Michał Żurawski) dzieje się na onirycznym, mrocznym Podlasiu, a historia jest naszpikowana akcją, emocjami, tajemnicami oraz pełnokrwistymi bohaterami i niespodziewanymi zwrotami akcji. Łącznie powstały trzy sezony: "Kruk. Szepty słychać po zmroku", "Kruk. Czorny woron nie śpi" i "Kruk. Jak tu ciemno". Każdy jest znakomity i... bardzo ponury.

Oficjalny opis (pierwszego sezonu): "Na Podlasiu dochodzi do porwania nastoletniego chłopca. Adam Kruk, inspektor łódzkiego wydziału kryminalnego zostaje w tym samym czasie oddelegowany do Białegostoku. Po latach wraca do miasta, w którym dorastał, gdzie będzie musiał się zmierzyć nie tylko ze sprawą porwanego chłopca, ale także z mroczną stroną swojej przeszłości".

3. Glina (2003-2008)

Ocena: 8,00/10

"Glina" z fantastycznym Jerzym Radziwiłowiczem to już klasyk gatunku. Nic dziwnego, skoro odpowiadał za niego sam Władysław Pasikowski, twórca kultowych "Psów". Mocna, trzymająca w napięciu i pełna akcji produkcja ze świetną obsadą (Maciej Stuhr, Jacek Braciak, Robert Gonera, Urszula Grabowska) niestety doczekała się tylko dwóch sezonów, co fani "Gliny" przeżywają do dziś. Plus fantastyczna muzyka Michała Lorenca.

Oficjalny opis (pierwszego sezonu): "Opowieść o nienawiści i śmierci, determinacji i ludzkich emocjach popychających do zbrodni. Opowieść o miłości, ideałach i bezkompromisowości. Andrzej Gajewski – twardy, zamknięty w sobie i pozbawiony złudzeń oficer policji. Często musi podejmować trudne decyzje. Nie dba o własne bezpieczeństwo, praca niszczy jego życie prywatne. Artur Banaś – świeżo upieczony absolwent szkoły policyjnej. Jerzy Pawlak – oddany pracy samotnik, nie może uporać się z kłopotami osobistymi. Policjanci za stres, za ciągłe stykanie się z sytuacjami ostatecznymi płacą często wysoką cenę. Dlatego ich życie prywatne jest przedstawione w serialu na równi ze sprawami, którymi zajmują się zawodowo".

2. Wataha (2014-2020)

Ocena: 8,06/10

"Wataha" to jeden z największych triumfów polskiej telewizji. Serial HBO nie jest typowym serialem kryminalnym: to połączenie kryminału, thrillera i sensacji. Napięcie wzrasta z każdym odcinkiem i nie siada nawet na chwilę, bohaterowie są świetnie napisani, złożeni i niejednowymiarowi, a Bieszczady zapierają dech w piersiach i pokazują swoją mroczną stronę. Każdy z trzech sezonów jest doskonały, a Leszek Lichota jest po prostu fantastyczny.

Oficjalny opis (pierwszego sezonu): "Serial "Wataha" rozpoczyna się od zamachu bombowego, w którym giną oficerowie jednej z jednostek straży granicznej w Bieszczadach. Tylko jednemu z nich uda się przeżyć. Kapitan SG Wiktor Rebrow (Leszek Lichota) w wyniku zamachu traci nie tylko swoich przyjaciół, ale przede wszystkim ukochaną Ewę. Zagubiony, próbuje dociec, co się wydarzyło i kto za tym wszystkim stoi. Oficjalne śledztwo prowadzi prokuratura. Poznaniem prawdy są zainteresowani również jego przełożeni".

1. Pitbull (2005-2008)

Ocena: 8,19/10

"Pitbull" to serial Patryka Vegi z czasów, kiedy... robił jeszcze dobre rzeczy. Serial z gwiazdorską obsadą (Andrzej Grabowski, Marcin Dorociński, Weronika Rosati, Andrzej Grabowski, Paweł Królikowski, Rafał Mohr, Krzysztof Stroiński, Roma Gąsiorowska) to połączenie kryminału i sensacji, które jest kontynuacją filmowego "Pitbulla" z 2005 roku (do dziś "Pitbull" doczekał się całej serii tytułów). Produkcja TVP szybko stała się podobnym fenomenem. Niech nazwisko Vegi was nie odstrasza: warto.

Oficjalny opis: "Mroczny świat zbrodni: morderstwa, haracze, narkotyki, porwania. Tu nie obowiązują żadne reguły. Praca w tym świecie sprawia, że policjanci są cyniczni i bezwzględni. Dzieli ich od przestępców cienka linia – czy któryś ją przekroczy? Głównymi bohaterami są oficerowie z Wydziału do Walki z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw Policji. Akcja serialu jest rozwinięciem wątków, które pojawiają się w filmie fabularnym. Przedstawia w realistyczny sposób brutalny i mroczny świat zbrodni, z którym się na co dzień stykają się funkcjonariusze. Zajmują się nie tylko tropieniem morderców. Walczą z haraczami, porwaniami, handlem narkotykami".

Inne świetnie oceniane przez widzów seriale kryminalne:

Pakt: 7,57/10

Ekstradycja : 7,47/10

Chyłka : 7,38/10

07 zgłoś się : 7,35/10

Na krawędzi : 7,27/10

Rojst : 7,22/10

Paradoks : 7,16/10

Kapitan Sowa na tropie: 7,09/10

Prokurator: 7,09/10

Motyw: 7,09/10

Nieobecni: 7,07.10

