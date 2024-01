Stały komentator w TVPiS wziął kasę na program–widmo? Gajewska: Jeśli tak, ma ją zwrócić

Aleksandra Gajewska z Koalicji Obywatelskiej pokieruje audytem w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Wiceministra skontroluje działania podejmowane w resorcie przez poprzedniczki z PiS: Marlenę Maląg, Bożenę Borys-Szopę i Elżbietę Rafalską. Gajewska mówi naTemat, że od razu rzuca się w oczy nazwisko Miłosza Manasterskiego, stałego komentatora w TVP za rządów PiS. Jego organizacja dostała 100 tys. zł na program, po którym nie ma żadnego śladu.

Wiceministra Aleksandra Gajewska i Miłosz Manasterski. fot. Krzysztof Radzki/East News i Wojciech Strozyk/Reporter

W poniedziałek 29 stycznia w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odbyło się spotkanie kierownictwa resortu z przedstawicielkami i przedstawicielami mediów. Obecna była także wiceministra Aleksandra Gajewska, która między innymi ma się zająć rozliczeniem PiS – zwłaszcza w kontekście działań związanych z wydawaniem publicznych pieniędzy.

Audyt w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Jak podkreślała, rząd Koalicji 15 października, który władzę objął pod koniec zeszłego roku, jest na etapie przymierzania się do audytu działań Prawa i Sprawiedliwości. Jak wskazuje wiceministra Gajewska, nawet na pierwszy rzut oka widoczne są problemy, które zwracają uwagę kierownictwa MRPiPiS.

A jednym z nich jest to, że organizacja, której wiceprezesem jest Miłosz Manasterski – Fundacja Rozwoju Centrum Macierz Polonii – wiosną 2023 roku otrzymała od resortu minister Maląg 100 tysięcy złotych na nakręcenie programu telewizyjnego "Biznes, Ekonomia, Rodzina", a teraz materiału nie można nigdzie odnaleźć.

Zamierzenia stojące za projektem Fundacji były ambitne.

"Będzie pokazywał realizację polityki prorodzinnej na szczeblu rządu RP zapewniając dostęp do informacji, które będą przemawiać do młodych Polaków – że koszty życia rodzinnego są dla nich możliwe do uniesienia, a osoby decydujące się na troje i więcej dzieci mogą liczyć na wsparcie wielu instytucji oraz wsparcie ekonomiczne państwa" – cytuje opis projektu Wirtualna Polska, która przyglądała się wydatkom z rządowego programu "Po pierwsze Rodzina!".

Gajewska dodaje, że brakuje nie tylko obiecanego materiału filmowego. Polityczka mówi naTemat, że nigdzie nie ma także obowiązkowego sprawozdania, w którym fundacja Manasterskiego rozliczałaby się z tego, na co wydała pieniądze od rządu PiS.

Rozliczenie PiS

– Organizacja, której wiceprezesem jest pan Manasterski, otrzymała 100 tysięcy złotych na realizację programu rodzinnego, który miał zostać wyemitowany w TVP i miał również trafić na platformę VOD. I tak naprawdę my nie możemy znaleźć śladu takich działań. Nie ma złożonego w terminie sprawozdania, które powinno opisać całą tę aktywność – wylicza polityczka.

Jakie działania podejmie MRPiPS pod nowym kierownictwem wobec Fundacji Rozwoju Centrum Macierz Polonii? – Organizacja została wezwana do tego, żeby uzupełnić te braki. Jeśli tego nie zrobi, bo nie ma podstaw, żeby rozliczyć te środki, które otrzymała, to my użyjemy wszelkich narzędzi prawnych, żeby środki zostały zwrócone do budżetu. [Chodzi o to] by mogły pracować na działania, które są oczekiwane, potrzebne i które chcemy wprowadzać – tłumaczy wiceministra Gajewska.

Polityczka podkreśla, że działania kontrolne trwają także w innych ministerstwach. Celem jest nie tylko raport otwarcia – pokazanie tego, co zostało zrobione (przez kogo i za ile), a co zaniedbane.

– Jak państwo na pewno się domyślają, w każdym resorcie prowadzone są w tej chwili takie działania i mamy pełne ręce pracy, ponieważ chcemy jasno pokazać, na jakie standardy w naszych rządach nie będziemy się godzili. Nie będziemy godzili się na to, by dotacje, dofinansowania rozdawać bez transparentnych zasad i przejrzystych procesów – podsumowuje wiceministra Aleksandra Gajewska.

Miłosz Manasterski jest nie tylko wiceprezesem Fundacji Rozwoju Centrum Macierz Polonii, ale i prezesem Związku Pisarzy Katolickich. Przez osiem lat, gdy TVP była upartyjniona przez PiS, słynął z bardzo częstych i bardzo pochlebnych komentarzy pod adresem Jarosława Kaczyńskiego i polityków jego partii.