Nie żyje Igor Drozdowski. Ceniony fotograf przegrał walkę z podstępną chorobą

Odszedł Igor Drozdowski. Szanowany i lubiany w kraju artysta, fotograf, muzyk nie zdołał pokonać trudnej choroby. Przez lata współpracował z wieloma topowymi gwiazdami zarówno w Polsce, jak i za granicą. Rodzina artysty, pogrążona w głębokim smutku, podzieliła się wiadomością o jego śmierci.

Igor Drozdowski nie żyje. Fotograf przegrał walkę z chorobą

Zmarł Igor Drozdowski, fotograf o międzynarodowej renomie, który przez niemal trzydzieści lat kreował fotografie najwyższej klasy. Swym niezwykłym talentem dotarł na szczyt branży, współpracując z czołówką artystów i realizując projekty w takich miastach jak Los Angeles, Paryż, Mediolan, Seul, Sankt Petersburg czy Szanghaj. Jego prace zdobiły okładki prestiżowych magazynów takich jak "Elle", "Pani", "Exclusive", "Gentleman", "VIVA" i "Fashion".

Przez wiele lat Drozdowski był oficjalnym fotografem na konkursach Miss Polski i Miss Supranational, współpracował także z takimi artystami jak Justyna Steczkowska, Stanisław Soyka i Maciej Maleńczuk. Ponadto jego pasją była muzyka – grał na gitarze, pisał teksty i komponował utwory, między innymi dla zespołu Radio Gossip.

Kilka miesięcy temu u Drozdowskiego zdiagnozowano glejaka mózgu. Natychmiast rozpoczęto kosztowne leczenie, co skłoniło rodzinę do uruchomienia zbiórki internetowej.

Przyjaciele zorganizowali również charytatywny koncert, na którym wystąpili Krzysztof Antkowiak, Michał Kowalonek i Wojciech Hoffman, aby wesprzeć finansowo leczenie artysty. Zrzutkę zainicjowała jego żona, Miriam, potrzebując sumy 150 tysięcy złotych na pokrycie kosztów terapii.

"Od tego czasu żyjemy myślą, że kolejny dzień wybudzi nas z tego koszmarnego snu, a choroba, która zabrała naszej rodzinie spokój, a naszemu mężowi i tacie zdrowie, okaże się tylko senną marą" – pisali bliscy fotografa w opisie zbiórki.

"Coraz bardziej wymagający stan Igora, sprawia, że chcemy i musimy skupić się na nim jako rodzina i towarzyszyć mu, być z nim i dla Niego przez 24 godziny każdego dnia. Zebrane środki będą ogromnym wsparciem dla naszego domu (wsparciem w pokryciu podstawowych kosztów życia m.in. zakupów, opłat domowych). Pozwolą, by stres finansowy zszedł na dalszy plan, byśmy mogli skupić się na Igorze i wykorzystać czas, który jest nam dany" – apelowała rodzina fotografa w serwisie zrzutka.pl.

Niestety mężczyzna przegrał z chorobą, o czym jego bliscy poinformowali w niedzielę 28 stycznia. "Ze smutkiem zawiadamiamy, że 24 stycznia br., po ciężkiej chorobie, zmarł nasz ukochany Mąż, Ojciec i Syn, Igor Drozdowski" – przekazano na facebookowej stronie "Pomoc dla Igora".

Rodzina podzieliła się także szczegółami pogrzebu, który odbędzie się w najbliższy piątek w Poznaniu.

"Igora pożegnamy 2 lutego br. o godzinie 10:30 Mszą Świętą w Kościele pw. Bożego Ciała przy ul. Krakowskiej. Ceremonia pogrzebowa odbędzie się tego samego dnia o godz. 12.00 w kaplicy na Cmentarzu Komunalnym na Miłostowie, w Poznaniu przy ul. Warszawskiej. Żona, Córka i Rodzice" – czytamy.

Warto zaznaczyć, że glejak mózgu to jeden z rodzajów nowotworów mózgu, który wywodzi się z komórek glejowych - to komórki wspierające funkcjonowanie neuronów. Glejaki są uznawane za jedne z najbardziej agresywnych i trudnych do leczenia nowotworów mózgu.

Ich charakterystyką jest szybki rozwój i tendencja do infiltracji otaczających tkanek mózgowych, co sprawia, że są trudne do całkowitego usunięcia chirurgicznie.

Rozwój glejaka może być zróżnicowany – niektóre typy rozwijają się bardzo szybko (w ciągu kilku tygodni lub miesięcy), inne mogą rozwijać się wolniej. Agresywność i szybkość rozwoju glejaka zależą od jego rodzaju oraz stopnia złośliwości (gradacji). Na przykład, glejak wielopostaciowy (gleoblastoma multiforme, GBM) jest jednym z najbardziej agresywnych i najszybciej rozwijających się typów glejaka.

Objawy glejaka mózgu mogą obejmować bóle głowy, zaburzenia mowy, wzroku, słuchu, osłabienie lub drętwienie kończyn, zmiany w zachowaniu lub osobowości, a także napady drgawkowe. Diagnoza glejaka opiera się zazwyczaj na obrazowaniu medycznym (np. rezonans magnetyczny) oraz, w miarę możliwości, na badaniu histopatologicznym tkanki nowotworowej.

Leczenie zależy od wielu czynników i zwykle obejmuje kombinację operacji chirurgicznej, radioterapii oraz chemioterapii. Niestety, mimo intensywnego leczenia, rokowania w przypadku zaawansowanych glejaków są często niekorzystne, a choroba często prowadzi do poważnych komplikacji neurologicznych oraz skrócenia długości życia pacjenta.