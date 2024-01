Dowbor bez owijania w bawełnę o tremie w "Pytaniu na Śniadanie". "15 lat nie pracowałam na żywo!"

Przez ostatnich 10 lat Katarzyna Dowbor prowadziła "Nasz nowy dom" na antenie Polsatu. Niedawno doświadczona prezenterka przyjęła propozycję poprowadzenia "Pytania na śniadanie" w TVP2. Jej powrót do porannego pasma wywołał mieszane reakcje wśród widzów. W najnowszym wywiadzie dziennikarka została zapytana o tremę oraz o ageizm.– Nie może być tak, że coś jest tylko dla "młodych", albo tylko dla "starych" – stwierdziła.

Dowbor o tremie w "Pytaniu na Śniadanie". Wiele lat nie pracowała na żywo

Powrót Katarzyny Dowbor na antenę Telewizji Polskiej wywołał spore zamieszanie. Jako świeżo mianowana prowadząca program "Pytanie na śniadanie", w wywiadzie dla "Faktu" szczerze wyznała, że podczas swojego debiutu odczuwała tremę. Mimo to zdecydowanie podkreśla swoje zaangażowanie w obronę zatrudnienia osób w starszym wieku w branży telewizyjnej - nawet tych na emeryturze!

– Nikt nie jest doskonały. I ja sobie też zdaję sprawę z jakichś swoich niedoskonałości. A na pewno wszystko, co w swoim życiu robię, chciałabym robić dobrze. Miałam tremę, oczywiście, że miałam! Przez 15 lat nie pracowałam na żywo, tylko nagrywałam programy, a to jest zupełnie inna praca – wyjaśniła na wstępie.

– Tak naprawdę można powiedzieć, że wróciłam na stare śmieci. Okazało się, że wczoraj pracowałam z tym samym realizatorem, z którym 15 lat temu przy "Pytaniu na Śniadanie" – wyjawiła.

– Bo to nie jest tak, że ja tego formatu nie znam. Przecież pamiętam, jak "PnŚ" powstawało. Pamiętam, bo autorką i pomysłodawczynią "PnŚ" była nasza redakcyjna koleżanka (...) Oczywiście, lata temu ten program się kompletnie inaczej realizowało. "PnŚ" było krótsze. Wtedy trwało dwie godziny, w tej chwili trwa cztery. I okazuje się, że ja muszę te cztery godziny dać radę! – dodała.

Dziennikarka zwróciła uwagę na to, że prowadzenie śniadaniówki wiąże się nie tylko z wczesnym wstawaniem, ale także bardzo ważne jest solidne przygotowanie. Dowbor zapewniła, że to lubi.

– Wstaję o godz. 4.30, bo mieszkam na wsi pod Warszawą. Mam 40 minut na dojazd, ale jeszcze się trzeba umalować, przejrzeć scenariusz, ustawić kadry. Uwielbiam pracować na żywo i powiem szczerze, że kiedy dostałam taką propozycję - bo to mnie zaproponowano - najpierw byłam zaskoczona, a potem sobie pomyślałam: No dziewczyno! Sprawdź się, pokaż, że tego poweru ci jeszcze trochę zostało, że kobiety dojrzałe też dają radę. Też mogą! – zaznaczyła.

Potem mama Maćka Dowbora nawiązała do typowego podejścia rodaków. – Bo my Polacy, mamy trochę takie przeświadczenie, że dochodzi się do wieku emerytalnego i właściwie to już jest koniec – zauważyła.

W sieci pojawiło się sporo komentarzy, w których widzowie stwierdzili, że w TVP powinno się robić miejsce dla młodych dziennikarzy, a nie na siłę dawać twarze, które są doskonale znane. Jakie stanowisko ma Dowbor ws. dyskryminowania dojrzałych osób?

– Co to za sensacja, że pani po sześćdziesiątce prowadzi program. Gdy się włączy telewizje światowe, takich pań i panów po sześćdziesiątce jest mnóstwo. To są ludzie, którzy całe lata pracują w telewizji. Niezwykle się cieszę, że prowadzę ten program z młodym, fajnym chłopakiem, bardzo fajnym (z Filipem Antonowiczem - red.) –

– Myślę, że właśnie to, że mamy bardzo podobne poczucie humoru, podobną energię. Mimo że Filip jest ode mnie 26 lat młodszy, mamy podobne spojrzenie na świat, czyli radosne – powiedziała dziennikarka.

– Nie wiem, dlaczego niektórych drażni to dobranie mnie z młodym chłopakiem (który oczywiście mógłby być moim synem). To mnie szokuje, bo uważam, że pomysł szefostwa "Pytania na śniadanie", żeby połączyć dwa pokolenia, jest fantastycznym pomysłem. Pokolenia się powinny łączyć, a nie dzielić – zaznaczyła 64-letnia prezenterka.

– Nie może być tak, że coś jest tylko dla "młodych", albo tylko dla "starych" – dodała, tłumacząc, że łączenie generacji i spojrzeń może nieść wiele korzyści.

– Mnie się też 40 lat temu wydawało, że się nigdy nie zestarzeję, że ja będę wiecznie młoda. I prawdę mówiąc, w sercu mam ciągle 40 lat, nie więcej. Bo mam dość mocną osobowość. Całe życie robiłam to, co kocham, to co lubię i z tego bardzo się cieszę – zapewniła Dowbor.

Wyznała, że bodźcem do przyjęcia oferty powrotu, była ciekawość. – Chciałam sprawdzić, jak to będzie, kiedy jestem już trochę bardziej dojrzała - czy dam radę. No i dałam, trzy dni z rzędu - w sobotę, niedzielę i poniedziałek. I jestem z siebie dumna, a to był prawdziwy maraton – oznajmiła.

– Mam nadzieję, że widzowie, którzy nie chcą politykować, którzy nie chcą szukać sensacji, którzy chcą po prostu rano włączyć telewizor i zobaczyć program o codzienności, będą zadowoleni. Bo zobaczą coś o życiu – zachęciła.