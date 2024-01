Na 25 lat więzienia został skazany 49-letni obywatel Ukrainy Andrij K. Mężczyzna usłyszał ten wyrok za zabójstwo ze zgwałceniem 30-letniej Ukrainki Marii K. Wyrok jest nieprawomocny.

Zgwałcił i zabił 30-latkę. Jest wyrok w sprawie Ukraińca Andrija K. Fot. DOMIN/AGENCJA SE/East News

Do tej zbrodni doszło w nocy z 13 na 14 marca 2022 roku w wiacie śmietnikowej przy ul. Moniuszki w Koszalinie. Ofiara to 30-letnia Ukrainka Maria K. Śledczy o zabójstwo ze zgwałceniem oskarżyli wówczas Ukraińca Andrija K. To ojczym partnera kobiety.

Zgwałcił i zabił 30-latkę. Jest wyrok w sprawie Ukraińca Andrija K.

Proces toczył się przed Sądem Okręgowym w Koszalinie od sierpnia 2023 roku. Jak podaje "Głos Koszaliński", we wtorek sąd orzekł wyrok 25 lat pozbawienia wolności za zgwałcenie Marii K. i jej zabójstwo, ale z zamiarem ewentualnym, ale niebezpośrednim.

Andrij K. jest w areszcie tymczasowym od 14 marca 2022 roku. Zaliczano to mu na poczet kary.

"Sąd nie orzekł o zadośćuczynieniu dla matki pokrzywdzonej, oskarżycielki posiłkowej i zwolnił oskarżonego z kosztów sądowych i wniesienia opłaty" – czytamy w tekście "Głosu Koszalińskiego", przygotowanego na podstawie depeszy PAP. Wyrok nie jest prawomocny.

Latem ubiegłego roku informowaliśmy natomiast o tragicznym wypadku w Legnicy z udziałem Ukraińca. Uciekający przed radiowozem Ford z impetem wjechał w idącą osiedlową uliczką 21-latkę. Kobieta nie przeżyła.

– Niestety pomimo podjętej akcji ratunkowej 21-latka poniosła śmierć. Funkcjonariusze zatrzymali kierowcę samochodu, który miał ponad dwa promile alkoholu w wydychanym powietrzu – przekazała wtedy policjantka, cytowana w komunikacie lokalnej policji. Był to obywatel Ukrainy, o czym z kolei Polsat News poinformowała Lidia Tkaczyszyn, rzecznika prasowy Prokuratury Okręgowej w Legnicy.

Tak wyglądają statystyki przestępczości cudzoziemców

Przypomnijmy przy okazji, że ostatnio "Rzeczpospolita" zwróciła się o statystyki dot. przestępczości ws. cudzoziemców do Komendy Głównej Policji. I tak ponad 17 tys. cudzoziemców popełniło w ubiegłym roku w Polsce jakieś przestępstwo.

Dokładnie jest to liczba 17 278 osób z zagranicy, a więc o 2,4 tys. więcej niż w roku poprzednim. "Najczęściej, co wynika ze skali migracji, dopuszczali się ich Ukraińcy (stanowią ponad połowę obcokrajowców z zarzutami). Kolejni są Gruzini i Białorusini (odpowiednio 2714 oraz 1030 osób), a po nich przybysze z Mołdawii i Rosji" – wylicza w swoim artykule "Rz".

Najczęściej w grę wchodzi jazda po pijanemu. Z danych, które uzyskała "Rz", wynika, że blisko co trzecie nadużycie to jazda po alkoholu. Mówimy o 4898 osobach (z tego ok. 70 proc. Ukraińców, i jedna czwarta Gruzinów).

Wracając jednak do najliczniejszej grupy cudzoziemców, która popełnia przestępstwa, czyli Ukraińców, należy pamiętać, że są oni obecnie najliczniejszą grupą obcokrajowców w naszym kraju. Jest ich w naszym kraju około miliona uchodźców.