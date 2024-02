– Premier Orbán musi wyciągnąć wnioski z tego faktu, że jest naprawdę już sam na scenie z tym swoim proputinowskim, prorosyjskim nastawieniem. Będę namawiał do tego, żeby nie składać żadnych kompromisowych ofert dla Viktora Orbána – poinformował premier Donald Tusk podczas briefingu prasowego przed szczytem Rady Europejskiej w Brukseli.

Donald Tusk w Brukseli zapowiada ostry kurs wobec Viktora Orbána. Fot. AA/ABACA/Abaca/East News

W czwartek 1 lutego zorganizowany został nadzwyczajny szczyt Rady Europejskiej, podczas którego prezydenci, kanclerze i premierzy państw członkowskich UE mają zdecydować w sprawie dalszej pomocy finansowej dla walczącej z putinowskimi okupantami Ukrainy.

W grze jest aż 50 mld euro. Tak potrzebne wsparcie mogłoby zostać przyznane Kijowowi już wcześniej, ale poświęcone tej kwestii grudniowe obrady zakończyły się wetem Węgier.

Teraz czołowi przywódcy Unii Europejskiej liczą na skuteczne przełamanie oporu Viktora Orbána. Szczególnie ostro o przywódcy Węgier wypowiadał się dziś w Brukseli jego dawny przyjaciel z Europejskiej Partii Ludowej.

Donald Tusk w Brukseli: Viktor Orbán musi zobaczyć, że skończyła się jakakolwiek przestrzeń na gry

– Wszyscy mają nadzieję, że Viktor Orbán pójdzie po rozum do głowy. Chyba nie będzie chciał już tak na stałe postawić Węgry poza Europą w tych najważniejszych kwestiach – stwierdził Donald Tusk.

Na briefingu prasowym przed szczytem RE premier Polski podkreślił, że "nie możemy w tej sprawie w żaden sposób ustąpić jako wspólnota", gdyż Orbán wetuje projekt, w którym chodzi nie tylko o bezpieczeństwo Ukrainy, ale i całej Europy.

Dzisiaj jest ten moment, kiedy Orbán musi zobaczyć, że skończyła się jakakolwiek przestrzeń na jakieś gry i jakieś cyniczne pomysły. Albo jest in albo out polityczny i dlatego mam nadzieję, że będziemy w stanie go przekonać... Donald Tusk o premierze Węgier Viktorze Orbánie

– Premier Orbán musi wyciągnąć wnioski z tego faktu, że jest naprawdę już sam na scenie z tym swoim proputinowskim, prorosyjskim nastawieniem. Nie ma pewnie idealnych scenariuszy i to, co dzisiaj potrzebne, to taka twarda pozycja pozostałych. Będę namawiał do tego, żeby nie składać żadnych kompromisowych ofert dla Viktora Orbána – mówił Tusk w Brukseli.

Co grozi Węgrom za działania Orbána w UE? Możliwa "opcja nuklearna"

Wspomnianym przez niego "politycznym outem", na który miałyby zostać odesłane orbanowskie Węgry, jest prawdopodobnie możliwość pozbawienia tego państwa prawa głosu w procesie decyzyjnym Unii Europejskiej na podstawie art. 7 TUE. O tym scenariuszu niedawno wspominała redakcja renomowanego "Politico", taką karę dla Węgier nazywając "opcją nuklearną".

"Po latach łagodnego stosunku do premiera Węgier Viktora Orbána tym razem europejscy dyplomaci dają jasno do zrozumienia, że 'opcja nuklearna', czyli wykluczenie Budapesztu z procesu głosowania w UE, nie jest już nie do pomyślenia, jeśli zagraża bezpieczeństwu Ukrainy, kandydata kraju do przystąpienia do UE" – donosił magazyn.

