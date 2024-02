"Dobry czwartek. Jedziemy dalej". Tusk wymownie o sukcesach w UE i Polsce

Jakub Noch

C zwartek 1 lutego to gorący dzień zarówno w polityce polskiej, jak i europejskiej. Na obu tych polach sukcesami pochwalić postanowił się Donald Tusk. W wymownym wpisie zamieszczonym w mediach społecznościowych premier odniósł się do negocjacji na szczycie Rady Europejskiej oraz zmian w kluczowej spółce Skarbu Państwa.