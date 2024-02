Kilka dni temu do sieci trafiło obrzydliwe nagranie z udziałem Popka. Raper mówi na nim, że zamierza odbyć stosunek z dwoma psami rasy owczarek niemiecki. Oprócz tego wspomina o defekacji i prostytutce. Na nagraniu zauważono także... dziecko. W sprawie zainterweniowało już Biuro Ochrony Praw Dziecka.

Popek na obrzydliwym nagraniu. Poniesie konsekwencje? Fot. instagram.com / @popek_oficjalnie

Popek, a właściwie Paweł Ryszard Mikołajuw to jedna z najbardziej kontrowersyjnych postaci. Raper i zawodnik MMA nie tylko swoim wyglądem wywołuje oburzenie. Ostatnio w związku z jego zachowaniem wybuchł skandal.

Streamer Psychotrop wszedł w posiadanie szokującego materiału, który wyciekł do sieci. – Popek klęka nad psem, masturbuje się, dotyka go po pysku, później bije go tym członkiem po pysku, pies ucieka – relacjonował. Twórca internetowy opublikował ocenzurowane fragmenty. Pełną treść przekazał odpowiednim organizacjom.

Obrzydliwe nagranie z Popkiem. Miało być na nim także dziecko

Okazało się, że świadkiem tego wszystkiego mogło być też... dziecko. Sprawą szybko zajęły się odpowiednie organizacje.

"W zawiązku z ujawnieniem szokujących informacji o zachowaniach zoofilskich wobec psów, jakich miał dopuścić się Paweł Mikołajuw pseudonim 'Popek' oraz w związku z nadesłaniem do nas materiałów, na których widać 4-letnie dziecko zmuszane do udziału w patologicznych nagraniach – zdecydowaliśmy się przesłać w tej sprawie zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do Prokuratury Okręgowej w Warszawie" – czytamy w poście Biura Obrony Praw Dziecka.

"Jednocześnie zwrócimy się do właściwego miejscowo wydziału sądu rodzinnego z wnioskiem o sprawdzenie sytuacji dzieci tego patostreamera" – dodano.

Niedługo później przemówił sam Popek. – Chciałem się odnieść do najgłupszego filmiku, jaki nagrałem w mojej karierze i patrząc na to trzeźwym okiem, nie jestem z tego dumny. Prawda jest taka, że mam na***ane w głowie po narkotykach, po alkoholu. Powiem po prostu, jak było (...) Chciałem zrobić sobie żarcik, z którego nie jestem dumny (...) Przepraszam. To nie było śmieszne – stwierdził.

Raper został już wyrzucony z federacji bokserskiej Gromda, w której walczył i był jej twarzą. Wobec jego zachowania nie przeszły też obojętnie Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych oraz Fundacja dla Szczeniąt Judyta.

– Niezależnie od tego, co on teraz powie, to nic nie usprawiedliwia tego, co zobaczyliśmy. Nagranie jest dowodem w sprawie (...) To może tylko pokazywać, z jaką patologią mamy do czynienia. To nagranie jest traumatyczne. Zbieramy dalsze dowody, bo to nie jest wszystko. Jeżeli macie jakiekolwiek informacje, dawajcie znać – powiedziała szefowa fundacji.