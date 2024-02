N a YouTube startuje Kanał Zero. Choć już wcześniej pojawiały się nagrania z przygotowań tego projektu, to wieczorem 1 lutego został opublikowany pierwszy oficjalny odcinek. To wywiad Przemysława Rudzkiego z samym Krzysztofem Stanowskim.





Startuje Kanał Zero. Oto co Stanowski pokazał w pierwszym oficjalnym odcinku

Weronika Tomaszewska

