Nowy rozdział w karierze Izabelli Krzan! Po pożegnaniu się z "Pytaniem na Śniadanie" gwiazda przenosi się do świata cyfrowego, gdzie będzie gwiazdą nowego formatu śniadaniowego. Tym razem nie na telewizyjnych ekranach, ale na YouTube. Krzysztof Stanowski przyjął ją do zespołu swoich porannych programów na Kanale Zero. "Mam nadzieję, że sprostam" – powiedziała podekscytowana prezenterka.

Stanowski dał pracę Izabelli Krzan. Co będzie robić w ramach Kanału Zero? Fot. YouTube.com / @Kanał Zero

Stanowski dał pracę Izabelli Krzan. Co będzie robić w ramach Kanału Zero?

Przypomnijmy, że 24 stycznia Izabella Krzan zamieściła pożegnalny wpis na Instagramie. Potwierdziła rozstanie z "Pytaniem na Śniadanie".

"A to feler, westchnął seler! Dziękuję Wam za wspaniałą trzyletnią przygodą w 'PnŚ'! Ekipie produkcyjnej za każdy pieczołowicie przygotowany odcinek i cudowną atmosferę (...) a Tobie Mordzia, Tomasz za wiele cennych rad, śmichów i chichów, a przede wszystkim za ogromne wsparcie na każdym etapie naszej współpracy. Czuję w kościach, ze niebawem spotkamy się TU lub TAM i mam nadzieje, że wyruszycie w tę podróż ze mną!" – napisała.

Początkowo Pudelek podawał, że Krzan ponoć otrzymała ofertę zatrudnienia od jednej z konkurencyjnych stacji telewizyjnych.

Tymczasem Krzysztof Stanowski, który już 1 lutego startuje z największym medialnym projektem w swojej karierze, stwierdził, że dziennikarka może być cennym nabytkiem i zaproponował jej pracę. Oficjalnie potwierdzono, że Izabella Krzan dołączyła do ekipy Kanału Zero na YouTube.

"Przejście z TV do internetu to spore wyzwanie. W razie czego, zawsze możecie za dwie stówki kupić u mnie samogłoskę i też się dogadamy" – taki opis pojawił się na InstaStory prezenterki, która przez ostatnie lata spełniała się także zawodowo w "Kole Fortuny", wspomagając najpierw Rafała Brzozowskiego, a potem Norbiego.

To nie wszystko. Na instagramowym profilu Kanału Zero też pojawił się komunikat. "Jest wysoko? Jest! Izabella Krzan dołącza do drużyny! Prezenterka telewizyjna, modelka, Miss Polonia 2016. Poranki to zdecydowanie jej chleb powszedni. Witamy w Kanale Zero!" – czytamy.

Do postu załączono także nagranie z udziałem Izabelli. Jak zapatruje się na nową zawodową przygodę?

"Interesuje się sportem i sportowcami, a moja rola w Kanale Zero to oczywiście poranki. Nauczyłam się wcześnie wstawać i wiem, że jest niełatwo i będę tą osobą współcierpiącą z wami, bo 7 to absurdalna godzina. Będę takim promyczkiem nadziei, ciepła, miłości i piękna, jakie wprowadzę w wasze życie. Przejść ze szklanego ekranu do internetu to ogromne wyzwanie, któremu mam nadzieję, że sprostam" – powiedziała.

Niedawno pisaliśmy o tym, że Marcin Meller będzie miał swój program na Kanale Zero. Dodajmy, że Stanowski spośród swoich współpracowników wymienił również: Tomasza Rożka, Monikę Goździalską, Jacka Granieckiego (Tede), Andrzeja Twarowskiego i Tomasza Raczka.

"Przed startem ogłosimy minimum 22 osoby, które będą z nami na stałe współpracowały. To oczywiście nie wszyscy, część osób poznacie podczas programów, część dopiero wskoczy na nasz pokład w marcu czy kwietniu" – tłumaczył dziennikarz.

Przedstawił też swoją "ramówkę": – Pasmo poranne będzie, to oczywiste. Wesołe, sympatyczne. Będzie też pasmo wieczorne z fajnymi rozmowami, odświeżonymi, tego też wszyscy się spodziewają. Poranek i wieczór spędzajcie z nami, ale to nie jest wszystko.

– Kanał ma być hubem, który scala osobowości, autorytety z poważnych dziedzin życia. To plan na coś dużego. Nie 3-4 filmy tygodniowo, a dziennie – mówił.

Zobacz także: Stanowski jeszcze podgrzał atmosferę. Na Kanale Zero pojawił się nowy film

– Te "zera" pojawią się między porankiem a wieczorem. Będziemy działać w gronie osób wiarygodnych w swoich dziedzinach, które mają nazwiska, rozpoznawalność, potencjał na Youtubie. Będzie miejsce na naukowe "zero", biznesowe "zero", celebryckie "zero", filmowe, medyczne, jakiekolwiek. Cokolwiek będzie w danej chwili potrzebne – wyjaśnił.