Krzysztof Stanowski i Robert Mazurek przeprowadzili wywiad z prezydentem Andrzejem Dudą. Uwagę widzów oprócz wypowiedzi przyciągnęły też... stroje. Dziennikarze na rozmowę z głową państwa założyli: zapinany sweter i kolorową koszulę. Co na to ekspertka?

Krzysztof Stanowski i Robert Mazurek przeprowadzili wywiad z prezydentem Andrzejem Dudą. Fot. You Tube / Kanał Zero

Jak już pisaliśmy w naTemat, Andrzej Duda był pierwszym gościem "Kanału Zero", czyli nowej inicjatywy Krzysztofa Stanowskiego. Wywiad z prezydentem – poza Stanowskim – prowadził Robert Mazurek.

Materiał miał zostać wyemitowany o godz. 20:00, ostatecznie przez wpadkę z załadowaniem nagrania na YouTube premierę przesunięto na 20:30. Podczas rozmowy prezydent skomentował bieżące wydarzenia polityczne i nie tylko.

Co ciekawe, Andrzej Duda odniósł się między innymi do tego, jakie poglądy polityczne ma on, a jakie jego rodzina.

Stroje Krzysztofa Stanowskiego i Roberta Mazurka. Ekspertka komentuje

Na wywiad z głową państwa dziennikarze wybrali dość nietypowe stroje. Krzysztof Stanowski miał ciemny, rozpinany sweter, a Robert Mazurek kolorową koszulę. Choć sam Andrzej Duda nie założył marynarki, to wybrał niebieską stonowaną koszulę.

– Stroje prezentowane przez gości Prezydenta RP są niestosowne. To gospodarz narzuca dress code spotkania. Miejsce, wnętrza i okoliczności są zobowiązujące dla dwóch stron. I są wyrazem szacunku. Rozumiem zamysł panów dziennikarzy. Chcieli zaprezentować inny, mniej zobowiązujący sposób prowadzonej rozmowy. Pewnie to konwencja nowego kanału, w którym obaj panowie pracują – oceniła eksperta Katarzyna Urbańska w rozmowie z Plotkiem.

Ponadto Duda miał podwinięte rękawy, co z pewnością jeszcze miało nadać wyraz swobodnej rozmowy. – Sądząc po zdjęciach, prezydent musiał dostosować się do okoliczności (tutaj plus dla niego), żeby "dogonić" styl dziennikarzy. Co do zasady jednak z szacunku dla urzędu, instytucji, a także oglądających to gospodarz narzuca dress code – dodała Urbańska.