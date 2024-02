Andrzej Duda w Kanale Zero. Wywiad dla Stanowskiego i Mazurka. Fot. Michal Zebrowski / East News

Kanał Zero rozpoczął działalność z przytupem. Nagranie inaugurujące nowy projekt Krzysztofa Stanowskiego obejrzało ponad milion osób. Sam kanał na platformie YouTube już zasubskrybowało ponad pół miliona użytkowników.

To jednak nie koniec. Właśnie ruszył wywiad z Andrzejem Dudą. Prezydent został bowiem pierwszym ważnym gościem Kanału Zero.

Wyjaśnijmy, że wywiad z Andrzejem Dudą został nagrany już wcześniej, a kadry przedstawiające spotkanie od tzw. kuchni zostało nawet udostępnione przez Kancelarię Prezydenta.

Krzysztof Stanowski zapewnił jednak, że rozmowa została przygotowana przez żadnych cięć. Co więcej, prezydent poświęcił prowadzącym bardzo dużo czasu. "Zapraszam o 20:00. Żadnych cięć. 1,5 godziny rozmowy" – napisał Stanowski na platformie "X".

Rozmowa zaczęła się jednak z opóźnieniem z powodu problemów technicznych przy publikowaniu nagrania na platformie YouTube.

Duda został powitany przez uśmiechniętych prowadzących, nazywających go wyjątkowym gościem. Zapytali go jednak, dlaczego po 9 latach jego prezydentury w Polsce cały czas panują coraz silniejsze podziały społeczne.

– Od czego mam zacząć. Problem jest bardziej złożony. Na pewno prezydent jest za to w jakimś stopniu odpowiedzialny. Na pewno ci, którzy są obecni na polskiej scenie politycznej, ale również i media są za to odpowiedzialne – zaczął.

Przypomnijmy, że zgodnie z informacjami podanymi przez Krzysztofa Stanowskiego do kolejnych rozmów zaproszono również Szymona Hołownię i Donalda Tuska.

