Już myśleli, że wykryli aferę. Prawicę rozpalił lot rządowego samolotu, prawda okazała się inna

redakcja naTemat

W piątek przed południem rządowy samolot wykonał lot z Warszawy do Gdańska. To wystarczyło, by prawicowa część platformy X zagotowała się od emocji. "Tusk znowu sobie lata rządowym samolotem do Gdańska" – nakręcali się niektórzy, w tym m.in. polityk Suwerennej Polski. Bardzo się jednak pospieszyli, bo prawda okazała się zupełnie inna. "Żaden z członków rządu nie był obecny na pokładzie samolotu" – przekazało wp.pl Centrum Informacyjne Rządu.