Wichura nad Polską, IMGW wydało specjalne ostrzeżenia. Co nas czeka w weekend?

Od kilkunastu godzin w całej Polsce można zaobserwować mocne porywy wiatru. W niektórych miejscach obowiązują już alerty drugiego stopnia, a synoptycy informują, że będzie ich coraz więcej.

Fot. HUBERT BIERNDGARSKI/REPORTER

W piątek, 2 lutego synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali ostrzeżenia drugiego stopnia dla powiatów: słowieńskiego (woj. zachodniopomorskie) oraz słupskiego, lęborskiego, wejherowskiego i puckiego (woj pomorskie).

W tych rejonach prognozuje się wystąpienie silnego wiatru z zachodu i południowego zachodu o średniej prędkości do 50 kilometrów na godzinę, w porywach do 90 km/h. Alerty stracą ważność o godzinie 15 w sobotę.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia w związku z silnym wiatrem wydano natomiast w województwach:

zachodniopomorskim, w powiatach: Świnoujście, kamieńskim, gryfickim, kołobrzeskim, białogardzkim, koszalińskim, Koszalin

pomorskim, w powiatach: bytowskim, kościerskim, kartuskim, gdańskim, Gdynia, Sopot, Gdańsk, nowodworskim, starogardzkim, tczewskim, malborskim, sztumskim, kwidzyńskim

warmińsko-pomorskim, poza powiatami: nidzickim, działdowskim i nowomiejskim

podlaskim, w powiatach: suwalskim, Suwałki, sejneńskim, augustowskim, sokólskim, monieckim, grajewskim, kolneńskim

Na tych obszarach możemy spodziewać się wiatru ze średnią prędkością do 45 km/h, w porywach do 80 km/h, z zachodu i południowego zachodu. Na Pomorzu Zachodnim i w zachodnich powiatach woj. pomorskiego alerty będą obowiązywać do godz. 14 w sobotę, na wschodzie Pomorza oraz w zachodnich powiatach woj. warmińsko-mazurskiego do godz. 16 w sobotę, w pozostałych miejscach z kolei do godz. 18.

IMGW podaje, że w kolejnych dniach, a zwłaszcza w niedzielę i w nocy z niedzieli na poniedziałek, cały kraj może zostać objęty alertami pierwszego i drugiego stopnia przed wichurami.

Uwaga na roztopy

W związku z dodatnimi temperaturami synoptycy wydali również ostrzeżenia przed roztopami. Alerty drugiego stopnia obowiązują na terenie czterech województw:

dolnośląskim, w powiatach: karkonoskim i kłodzkim

śląskim, w powiatach: cieszyńskim, bielskim i żywieckim

małopolskim, w powiatach: wadowickim, suskim, nowotarskim, tatrzańskim, nowosądeckim, gorlickim

podkarpackim, w powiatach: jasielskim, krośnieńskim, sanockim, leskim, bieszczadzkim

Temperatura minimalna w tych regionachwyniesie od około 0 do 3 stopni Celsjusza, a temperatura maksymalna od 3 do 6 st. C. Suma opadów deszczu za cały okres ostrzeżenia osiągnie od 25 do 40 litrów na metr kwadratowy (od 10 do 15 l/mkw. na dobę). Ostrzeżenia obowiązują do godziny 12 w sobotę.

Czytaj także: https://natemat.pl/539918,mnostwo-deszczu-i-silny-wiatr-oto-prognoza-pogody-na-piatek