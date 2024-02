Pierwsza obietnica wyborcza Bocheńskiego. Oto co zapowiedział kandydat PiS na prezydenta Warszawy

Tobiasz Bocheński został w sobotę oficjalnie przedstawiony jako kandydat Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Warszawy. Podczas swojego wystąpienia były wojewoda mazowiecki ogłosił pierwszą obietnicę wyborczą.

"Prezydent musi być blisko mieszkańców"

Kandydata na prezydenta Warszawy z Prawa i Sprawiedliwości ogłosił prezes partii Jarosław Kaczyński. Podczas sobotniej konwencji zachwalał m.in. kompetencje Tobiasza Bocheńskiego.

– Trzeba być bardzo intelektualnie wyrobionym i znającym historię myśli europejskiej, wolnościowej, by w przemyślany sposób podejść do wszystkich problemów. Pan Bocheński tego rodzaju przygotowanie ma w tej dziedzinie – stwierdził szef PiS.

W trakcie swojej przemowy kandydat na włodarza stolicy zapowiedział, że podczas swojej prezydentury będzie chciał unikać podziałów. – Polityka rozogniona jest sporami i kłótniami. Zapewniam was, że nie taka jest nasza wizja Warszawy. My chcemy optymizmu, dialogu, partycypacji – wymieniał Bocheński.

– Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że Rafał Trzaskowski dobrze czuje się w ogólnopolskich spotkaniach, a gorzej rozmowy z mieszkańcami – ocenił konkurenta. – Prezydent musi być blisko mieszkańców, konsultować się z nimi sprawy – dodał.

Kandydat PiS odniósł się także do krytyków, którzy zarzucają mu kiepską rozpoznawalność. – Ja mam bardzo dużo energii i siły do ciężkiej pracy. Myślę, że udowodniłem to już, będąc wojewodą mazowieckim. (...) Zarzucają mi, że jestem mało znanym politykiem. Rocky też był mało znanym bokserem przed walką! Poczekajcie – podkreślił.

Aplikacja dla Warszawiaków

– Prezydent Warszawy odpowiada za ogromną liczbę ważnych dla każdego z nas spraw. To nie tak, że źle zaplanowany remont, wycinka drzew w naszym sąsiedztwie czy chaos architektoniczny, urbanistyczny, estetyczny miasta, to dzieło anonimowych urzędników. To wszystko są zadania i odpowiedzialność włodarza miasta – stwierdził były wojewoda mazowiecki.

Kandydat PiS zapowiedział jednocześnie, że w reakcji na pilne sprawy mieszkańców, jego urzędowi pomoże technologia. – W pierwszym roku rządzenia stworzymy aplikację dla warszawiaków do głosowania, zabierania głosu i współkreowania swojego miasta – zapowiedział, podkreślając, że to jego pierwsza obietnica wyborcza.

Zbliżają się wybory samorządowe

Wybory samorządowe odbędą się w kwietniu.

– Podjąłem dzisiaj decyzję o wydaniu rozporządzenia. Wybory samorządowe odbędą się w dniach 7 i 21 kwietnia – przekazał 15 stycznia podczas konferencji prasowej premier Donald Tusk. – Mam nadzieję, że kwiecień będzie dobrym miesiącem dla polskiej samorządności – podkreślił wówczas szef rządu.

W poprzednich wyborach samorządowych Prawo i Sprawiedliwość zdobyło władzę w połowie sejmików. Teraz sytuacja ma wyglądać zupełnie inaczej – Jak dobrze pójdzie, zabierzemy im nawet Podkarpacie – powiedział niedawno Onetowi ważny polityk Platformy.

