PiS wybrało szefa sztabu wyborczego. Suski zdradził nazwisko

– Szefem sztabu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości został sekretarz generalny partii Piotr Milowański – powiedział na antenie radia Plus Marek Suski. Funkcję tę powierzył mu we wtorek Komitet Polityczny PiS.

PiS wybrało szefa sztabu wyborczego. Marek Suski zdradził nazwisko Fot. Wojciech Olkusnik/East News

W środę, 30 stycznia podczas wywiadu w radio w Plus, wiceszef klubu Prawa i Sprawiedliwości Marek Suski poinformował, że nowym szefem sztabu wyborczego partii został Piotr Milowański, pełniący obecnie funkcję sekretarza generalnego PiS.

– Przymiarki są różne, na ten moment szefem sztabu jest sekretarz generalny PiS Piotr Milowański – poinformował Suski. Dodał, że decyzję o powierzeniu mu tej funkcji podjął we wtorek Komitet Polityczny PiS.

W trakcie rozmowy Suski odniósł się m.in. do spadającego poparcia PiS w ostatnich sondażach. – Sondaże raz idą w górę, a raz idą w dół – ocenił polityk. Dodał także, że jego partia nie przedstawiła jeszcze swojego programu wyborczego ani kandydatów na stanowiska samorządowe - dlatego uważa, że "obecne badania nie są w pełni miarodajne".

KO wygrywa z PiS w sondażach

Z najnowszego badania CBOS dowiadujemy się dokładnie, że Koalicja Obywatelska popierana jest przez 29 proc. Polaków. PiS zyskał jedynie 24 proc., tym samym partia Jarosława Kaczyńskiego notuje kolejne spadki.

Na kolejnych miejscach w tym sondażu są Trzecia Droga z poparciem 14 proc., Konfederacja z wynikiem 11 proc. oraz Lewica, która może liczyć na 9 proc. głosów.

Co dwudziesty z pytanych oddałby głos na jakąś inną partię, niż te które są obecnie w Sejmie. Co jedenasty wyborca nie potrafił wskazać, na kogo by zagłosował.

Badanie zostało przeprowadzone metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI) w okresie od 22 do 26 stycznia 2024 roku na próbie 1000 dorosłych mieszkańców Polski.

Ostatnio pisaliśmy również o sondażu na panelu Ariadna na grupie 1119 osób pracowni Research Partner. Z tego badania wynikało, że poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości oraz Koalicji Obywatelskiej niemal się wyrównały. Na obóz Jarosława Kaczyńskiego głos oddałoby 30,3 proc. respondentów. Z kolei ugrupowanie Donalda Tuska wskazało 30,1 proc. badanych.

Trzecie, a zarazem ostatnie miejsce na podium zajęła Trzecia Droga. Porozumienie Polski 2050 i Polskiego Stronnictwa Ludowego poparło 13,5 proc. respondentów. Dalej mieliśmy Lewicę z poparciem 10,1 proc. badanych. Jako ostatnia do Sejmu weszłaby skrajna prawica. Konfederacja uzyskałaby bowiem 6,7 proc. głosów.

Zbliżają się wybory samorządowe

– Podjąłem dzisiaj decyzję o wydaniu rozporządzenia. Wybory samorządowe odbędą się w dniach 7 i 21 kwietnia – przekazał 15 stycznia podczas konferencji prasowej premier Donald Tusk. – Mam nadzieję, że kwiecień będzie dobrym miesiącem dla polskiej samorządności – podkreślił wówczas szef rządu.

W poprzednich wyborach samorządowych Prawo i Sprawiedliwość zdobyło władzę w połowie sejmików. – Jak dobrze pójdzie, zabierzemy im nawet Podkarpacie – powiedział Onetowi ważny polityk Platformy.

