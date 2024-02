Naga kobieta napadła na sklep spożywczy. W ręku trzymała... coś takiego

redakcja naTemat

D o równie kuriozalnego, co niebezpiecznego incydentu doszło w jednym ze sklepów spożywczych w mieście St. Petersburg w amerykańskim stanie Floryda. Napadu na to miejsce postanowiła dokonać pewna... naga 35-latka. Do zastraszenia personelu użyła ona specyficznego rodzaju "broni".