Kobieta biegająca po lotnisku została uchwycona przez kamery, a film z jej szaleńczego zachowania krąży po sieci. Wszystko wydarzyło się na lotnisku Nuevo Pudahuel w Pudahuel, na obrzeżach Santiago w Chile. Na filmie widać nie tylko, jak kobieta zupełnie goła biega po lotnisku i krzyczy do przypadkowych osób. W pewnym momencie dosłownie wskakuje na jednego z mężczyzn, szarpie także kobietę. Okazało się, że była pod wpływem substancji odurzających.

Naga kobieta biegała po lotnisku. Wcześniej brała grzybki Fot. Youtube @NMas

Poczynania kobiety uchwyciły zarówno kamery monitoringu na lotnisku, jak i kamery w telefonach ludzi, którzy zdecydowali się nagrać te niecodzienne sceny. O sprawie informuje "New York Post".

Naga kobieta zaczepia ludzi na lotnisku

Na filmiku, który krąży po sieci widać, jak zupełnie naga kobieta przechadza się po terenie lotniska. Najpierw spokojnie gładzi się po włosach, ale nagle budzi się w niej agresja.

Biegnie w kierunku ludzi, wykrzykując coś niezrozumiale. Następnie wbiega na parking lotniska, wrzeszczy i podskakuje. Tam doszło do pierwszego ataku. Kobieta nagle dobiegła do innej i pociągnęła ją za włosy na tyle mocno, że przewróciła ją na ziemię. Widać, że podróżni są tak przerażeni jej zachowaniem, że boją się nawet interweniować.

Na kadrach wyciętych z filmiku widać również, jak kobieta dosłownie wisi na mężczyźnie, na którego wcześniej wskoczyła w napływie agresji, prawdopodobnie to policjant.

Co zaskakujące, na wideo widać także pracowników lotniska w pomarańczowych kamizelkach, którzy jednak w tamtym momencie nie reagują. Jasne jest jednak, że zachowanie kobiety zostało zgłoszone, bo ostatecznie z lotniska wyprowadzona została w asyście funkcjonariuszy policji.

Według agencji informacyjnej Emol, kobieta spożyła grzyby halucynogenne na imprezie, na której bawiła się przed udaniem się na lotnisko. Wszystko miało miejsce 16 listopada. Później została aresztowana przez policję i może zostać oskarżona – podała Środkowoeuropejska Agencja Informacyjna.

Bójka na pokładzie samolotu

Kilka miesięcy wcześniej informowaliśmy o innym akcie agresji, do którego doszło już na pokładzie samolotu. W samolocie lecącym z lotniska w Radomiu doszło do poważnego incydentu. Pasażerowie pobili się podczas pierwszego lotu czarterowego, który wystartował z nowego lotniska. Do zajścia doszło na pokładzie maszyny PLL LOT, która leciała do Turcji.

Do zdarzenia doszło na pokładzie samolotu, który w sobotę 3 czerwca wystartował ok. 14:30 z lotniska Warszawa-Radom. Pasażerowie lecieli czarterem do tureckiej Antalyi. Podczas opuszczania pokładu na lotnisku docelowym doszło do bójki, o czym pisze Interia.

Jeden z uczestników zdarzenia został dotkliwie pobity do tego stopnia, że konieczna była interwencja ze strony służb. Wobec pasażerów wyciągnięto też konsekwencje – poinformowało portal biuro prasowe przewoźnika.

Jak przekazali wtedy przedstawiciele PLL LOT, osoby biorące udział w zdarzeniu, były pijane. "Pasażerowie, którzy podczas lotu nadużyli alkoholu i zachowywali się wulgarnie, zostali wpisani na tzw. czarną listę" – czytamy.