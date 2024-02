Bodnar ma nową rzeczniczkę. Jeszcze niedawno była... dziennikarką TVN24

Karolina Wasilewska została rzeczniczką ministra sprawiedliwości Adama Bodnara. Jest to była wieloletnia dziennikarka TVN24. Wasilewska już poinformowała, za co dokładnie będzie odpowiadać w resorcie.

Bodnar ma nową rzeczniczkę. To była dziennikarka TVN24. Fot. MS/serwis X

Bodnar ma nową rzeczniczkę. To była dziennikarka TVN24

"Karolina Wasilewska wicedyrektorką Biura Komunikacji i Promocji, odpowiedzialną za edukację prawną, wydział protokolarny i prasowy oraz rzeczniczką prasową ministra Adama Bodnara" – poinformował w poniedziałek resort sprawiedliwości. Jeszcze niedawno była ona dziennikarką TVN24.

"Oficjalnie! Jestem wicedyrektorką Biura Komunikacji i Promocji Ministerstwa Sprawiedliwości. Odpowiadam za edukację prawną, wydział protokolarny i prasowy. Właśnie zostałam też powołana na rzeczniczkę ministra sprawiedliwości Adama Bodnara. Dziękuję za zaufanie" – napisała nowa rzeczniczka.

Z kolei portal Wirtualne Media przypomniał, że Karolina Wasilewska z TVN24 związana była od 2009 roku. Najpierw była tam redaktorką, a potem reporterką w zespole magazynu “Czarno na białym”. W 2018 roku został reporterką TVN24, gdzie zajmowała się zmianami w wymiarze sprawiedliwości. Wcześniej Wasilewska była reporterką TOK FM.

W wymiarze sprawiedliwości trwają zmiany po czasach Ziobry

Tymczasem MS ogłasza kolejne decyzje. I tylko w poniedziałek poinformowano, że minister sprawiedliwości Adam Bodnar wszczął procedurę odwołania ze stanowiska prezesa Sądu Okręgowego w Kielcach sędziego Pawła Stępnia.

"Tym samym sędzia Stępień został zawieszony w pełnieniu czynności. Minister przeanalizował przebieg kariery sędziego Stępnia – okoliczności jego powołania na stanowisko prezesa, jego kwalifikacje prawne i legitymację moralną. Wziął również pod uwagę pismo 51 sędziów SO w Kielcach, w którym zwrócili się o odwołanie sędziego Stępnia z funkcji prezesa tegoż sądu" – podano w uzasadnieniu tej decyzji.

Przed minionym weekendem Bodnar zdecydował natomiast o odwołaniu sędziego Kamila Zaradkiewicza z funkcji Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Jednocześnie powołał na p.o. Dyrektora KSSiP sędziego Ryszarda Sadlika. Na ten tydzień zapowiedziano konkurs na nowego dyrektora tej szkoły.

Pod koniec stycznia Bodnar ogłosił za to, iż Polska dołączy do Prokuratury Europejskiej. Jest ona niezależną prokuraturą Unii Europejskiej, która jest odpowiedzialna za prowadzenie dochodzeń, ściganie i stawianie przed sądem przestępstw przeciwko interesom finansowym UE.

– Został sformułowany wniosek do Komisji Europejskiej. Czekamy na odpowiedź ze strony KE. To procedura wzmocnionej współpracy. Pozytywna decyzja KE wystarcza, aby dołączyć do Prokuratury Europejskiej. Podejmujemy działania przygotowawcze, techniczne, związane z tym, aby Polska mogła uczestniczyć w tym systemie – poinformował wówczas Bodnar w trakcie konferencji prasowej.

Bodnar przekazał również, że Polska chce mieć łącznie 24 prokuratorów europejskich w trzech lub czterech biurach Prokuratury Europejskiej. Mają oni być nie tylko w Warszawie, ale też w innych miastach.