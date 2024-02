Ulewne deszcze, silny wiatr i oblodzone drogi. IMGW wydał nowe alerty

IMGW wydało alerty pierwszego stopnia dla powiatów położonych w północnej i północno-wschodniej Polsce. Ostrzeżenia dotyczą intensywnych opadów deszczu, silnego wiatru, a na wschodzie także oblodzenia. Oto w których rejonach kraju zrobi się niebezpiecznie.

We wtorek (6.02) pogoda może nas lekko zaskoczyć. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje, że temperatura w kraju utrzyma się na poziomie: około 8 stopni C. w centrum, między 7-8 stopni C. na północy, 10-11 stopni C. na ścianie zachodniej i na południu oraz około 5-6 stopni C. we wschodniej Polsce.

Wodospady deszczu, silny wiatr i szklanka na drogach

"Dziś pochmurno i opady deszczu, na północy też deszcz ze śniegiem i śnieg, na południu przejaśnienia. Na Pomorzu do 15 mm opadu. Temperatura od 3°C do 10°C. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 65 km/h, nad morzem do 85 km/h, w górach do 120 km/h, zach. i płd-zach" – informują synoptycy.

Mimo stosunkowo ciepłej aury nie obędzie się jednak bez dodatkowych niedogodności w postaci ulewnych deszczy, silnego wiatru i oblodzenia, przed którymi również ostrzega IMGW. Wszystkie alerty są pierwszego, czyli najniższego stopnia.

Alerty pierwszego stopnia dla północnej i wschodniej Polski

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnymi podmuchami wiatru dotyczą powiatów w województwach pomorskim i zachodnio-pomorskim. Chodzi o powiaty: kamieński, gryficki, kołobrzeski, łobeski, drawski, świdwiński, białogardzki, szczeciniecki, człuchowski, bytowski, słupski, sławieński, lęborski, wejherowski i pucki.

Mniej więcej w tym samym rejonie IMGW ostrzega przed intensywnymi opadami deszczu powiaty: łobeski, drawski, szczeciniecki, białogardzki, kołobrzeski, koszaliński, człuchowski, chojnicki, kościerski, kartuski, sławieński, słupski i lęborski.

Niebezpiecznie na drogach

Żółte alerty przed oblodzeniami obejmują część województwa pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i podlaskiego. Chodzi o powiaty: chojnicki, kościerski, kartuski, gdański, nowodworski, malborski, tczewski, starogardzki, kwidzyński, iławski, sztumski, elbląski, braniewski, lidzbarski, bartoszycki, olsztyński, ostródzki, nowomiejski, działdowski, nidzicki, szczycieński, przasnyski, makowski, ostrołęcki, mrągowski, piski, kolneński, giżycki, węgorzewski, gołdapski, kętrzyński, olecki, ełcki, grajewski, sejneński, suwalski, augustowski, moniecki, zambrowski, ostrowski, wysokomazowiecki, siematczycki, bielski, hajnowski, białostocki, łomżyński, sokólski.

Jaka pogoda w lutym?

Według meteorologów ciepła aura utrzyma się do połowy lutego. Przełom ma nastąpić z 14 na 15 lutego, kiedy wystąpi największa różnica temperatur. Wówczas do Polski mają nadciągnąć prawdziwie zimowe mrozy, którym towarzyszyć będą również opady śniegu.

Miejscami śnieżna pokrywa ma osiągnąć grubość nawet do 10 cm. W niektórych regionach wartości na termometrach spadną aż do -15/-20 stopni Celsjusza.

W lutym czeka nas więcej deszczu niż zwykle w tym miesiącu – suma opadów atmosferycznych w całym kraju najprawdopodobniej będzie się kształtować powyżej normy wieloletniej. Temperatura powietrza zostanie zachowana w zakresie normy wieloletniej z lat 1991-2020.

