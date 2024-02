Wcale nie chodziło o Meghan. Ujawniono, co naprawdę poróżniło Harry'ego i Williama

Brytyjska rodzina królewska znów trafiła na pierwsze strony gazet w Wielkiej Brytanii. Oprócz wiadomości o nowotworze króla Karola III dziennikarze rozpisują się na temat prawdziwego powodu kłótni księcia Williama z Harrym. Podobno wcale nie poszło o Meghan Markle.

"The Times" podało, jaki miał być prawdziwy powód kłótni Williama i Harry'ego. Fot. YUI MOK / AFP / East News

O co tak naprawdę pokłócili się książę William i Harry?

Meghan Markle na dobre dołączyła do rodziny królewskiej w 2018 roku, gdy poślubiła księcia Harry'ego. Niedługo po książęcym weselu tabloidy zaczęły donosić o spięciach między księciem Williamem a jego młodszym bratem. Szybko podłapano teorię o tym, że powodem niesnasek miała być nowa księżna Sussex. Oczywiście pogłoski cieszyły się jeszcze większym uznaniem, gdy Pałac Buckingham ogłosił tzw. Megxit.

Z najnowszych informacji, które opublikowało w sobotę (3 lutego) londyńskie wydanie dziennika "The Times", wynika, że zarzewiem kłótni braci miała wcale nie być amerykańska aktorka. Liczne "pałacowe źródła" donoszą, że William i Harry spierali się o to, jak rozwiązać kwestię ochrony dzikiej przyrody w Afryce.

– Obaj interesują się ratowaniem zagrożonych gatunków, ale nie zawsze stoją po tej samej stronie, gdy chodzi o prowadzenie różnych projektów w Afryce – stwierdził jeden z informatorów gazety.

Jakie zatem reprezentowali stanowiska? – William sądzi, że ​​należy skoncentrować się na programach kierowanych przez lokalną społeczność, które mogą doprowadzić do tego, że afrykańska ludność z czasem poczuje się uprawniona do ochrony własnej ziemi. (red. - Harry) Uznał, że potrzeba bardziej praktycznego podejścia – dodało źródło "The Times".

Nadmieńmy, że w książce autobiograficznej "Spare" Harry wspomniał, że troszczy się o dziedzinę ochrony przyrody. Dodał również, że starszy brat miał powiedzieć kiedyś, że "nosorożce i słonie moje".

Dodatkowo Harry pełni funkcję prezesa owianej skandalem organizacji non-profit African Parks. Strażników zatrudnionych przez fundację oskarżano o stosowanie przemocy - zarówno fizycznej, jak i seksualnej - na rdzennej ludności. – Harry nie ma ani narzędzi, ani doświadczenia, by radzić sobie z takimi kryzysami – skomentował rozmówca brytyjskiego dziennika.

Król Karol III cierpi na nowotwór

Jak pisaliśmy wcześniej w naTemat, 75-letni król Karol III ma raka - ogłosił w poniedziałek Pałac Buckingham. "Podczas niedawnego zabiegu szpitalnego króla z powodu łagodnego powiększenia prostaty, odnotowano osobną niepokojącą kwestię" – przekazano w oświadczeniu. Podkreślono: "Późniejsze testy diagnostyczne zidentyfikowały formę raka".

W poniedziałek (5 lutego) monarcha rozpoczął "harmonogram regularnych zabiegów, podczas których lekarze zalecili mu odłożenie obowiązków publicznych".

W tym czasie będzie "kontynuował prowadzenie spraw państwowych i oficjalnej pracy papierkowej jak zwykle". Pałac oficjalnie nie określił rodzaju raka, stadium raka ani rodzaju leczenia.

