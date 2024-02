Lider Måneskin ma nową dziewczynę. Dove Cameron w USA jest prawdziwą gwiazdą

Damiano David i Dove Cameron oficjalnie pokazali się jako para na czerwonym dywanie na rozdaniu Grammy, jednak plotki o ich związku krążą od paru miesięcy. Kim jest wybranka lidera Måneskin? Kiedyś była gwiazdką Disneya, a teraz tak jak jej chłopak, skupia się głównie na muzyce.

Nowa dziewczyna lidera Måneskin. Kim jest Dove Cameron? Fot. ROBYN BECK/ AFP/ East News

Damiano David i Dove Cameron pokazali się po raz pierwszy oficjalnie podczas Grammy 2024

Plotki o romansie Damiano Davida i Dove Cameron zaczęły się, gdy aktorka i piosenkarka pojawiła się na koncercie zespołu na Madison Square Garden w Nowym Jorku we wrześniu ubiegłego roku. Niedługo później Cameron uczestniczyła również w ich występie w Brazylii.

Później paparazzi przyłapywali ich jeszcze wielokrotnie, m.in. całujących się na plaży w Sydney. Żadna ze stron nie komentowała jednak medialnych doniesień, choć fotografie jednoznacznie sugerowały, że coś jest na rzeczy.

Oficjalnie swój związek David i Cameron potwierdzili, pojawiając się razem na czerwonym dywanie na imprezie poprzedzającej rozdanie Grammy imprezie Clive'a Davisa. Dove ubrana była w długą czerwoną suknię, a Damiano w prążkowany zestaw z białą koszulą. Para nie szczędziła sobie czułości, pozując do zdjęć.

Kim jest Dove Cameron?

Damiano David zyskał rozpoznawalność w Polsce, gdy razem ze swoim zespołem Måneskin reprezentując Włochy, wygrał Eurowizję w 2021 roku z piosenką "Zitti e buoni". Od tamtej pory zespół już występował w Polsce, a w tym roku będzie można ich usłyszeć na Open'erze.

Dove Cameron w Polsce nie jest szczególnie znana, jednak w rodzinnym USA jest gwiazdą. Zaczynała już jako nastolatka w takich produkcjach Disney Channel jak w serialu "Liv i Maddie" oraz serii filmów fantasy dla młodzieży "Następcy".

W 2015 Cameron nagrała piosenki na ścieżkę dźwiękową do dwóch wspomnianych tytułów. Album zawierający muzykę do "Następców" trafił na szczyt amerykańskiej listy Billboard 200 i uzyskał status złotej płyty.

W 2019 roku Dove musiała się zmierzyć z wielką tragedią. Miesiąc przed premierą "Następców 3" zmarł Cameron Boyce – jej kolega z planu filmowego, a prywatnie najlepszy przyjaciel. "Brak słów. Słowa przyjdą później" – napisała zaraz po jego śmierci na Instagramie, a następnie zamilkła.

Dopiero później nagrała wideo na temat odejścia Boyce'a, w którym przyznała, że potrzebowała czasu, żeby zmierzyć się z tą stratą.

"Mój organizm wciąż jest w szoku, mój umysł wciąż jest zamglony i pełen dziur" – od takich słów zaczęła swoją przemowę. "Prawie nic mi nie zostało, co mówi mi w jakimś małym procencie o tym, co wy musicie czuć" – powiedziała dalej, mówiąc o najbliższych aktorkach.

"Cameron był jednym z moich ulubionych ludzi na świecie. Choć wiem, że nie tylko dla mnie taki był, Cameron był magiczny – był ziemskim aniołem. Cameron pomógł mi rozmową niezliczone razy, gdy byłam na skraju, pomógł mi rozmową przejść przez zaburzenia żywienia, pomógł mi wydostać się z mrocznego związku i z nieskończonych załamań nerwowych" – opowiadała o przyjacielu Cameron.

"Do widzenia, ziemski aniele. Spędzę resztę życia, tęskniąc za tobą, kochając cię i ciesząc się, że cię znałam" – dodała na zakończenie.

W ostatnich latach Cameron wystąpiła w takich tytułach, jak "Miłego Żalu", "Vengeance", "Historia świata: Część II" oraz "Schmigadoon!". Dove miała się również wcielić w Bajkę w serialowej adaptacji kreskówki "Atomówki", za której scenariusz odpowiedzialna jest Diablo Cody ("Zabójcze ciało", "Juno"), jednak nie wiadomo, czy projekt ostatecznie zostanie zrealizowany.

Tak jak wspomnieliśmy wcześniej, w ostatnim czasie Cameron zajmuje się głównie muzyką. 1 grudnia 2023 roku wydała swój debiutancki album "Alchemical: Volume 1", który wkrótce ma się doczekać kolejnej odsłony.

Promujący pierwszą płytę singiel "Boyfriend" Dove wypuściła już w lutym 2022 roku. Piosenka szybko stała się viralem na TikToku i wskoczyła na 16. miejsce listy przebojów US Billboard Hot 100.

Później pokazała kawałek "Breakfast", którego teledysk otrzymał nagrodę MTV Video Music Award dla najlepszego teledysku z przesłaniem społecznościowym. Ponadto na tej samej ceremonii zdobyła nagrodę dla najlepszego nowego artysty i wystąpiła na scenie.

Była narzeczona lidera Maneskin

Przypomnijmy, że przed związkiem z Cameron Damiano David był zaręczony z włoską modelką i pisarką Giorgią Soleri. Para była ze sobą łącznie sześć lat, jednak rozstała się w ubiegłym roku w oparach skandalu.

W sieci pojawiło się bowiem nagranie, na którym lider Måneskin całuje się z inną dziewczyną. Sieć zawrzała, insynuując, że Damiano zdradził Giorgię, zupełnie się z tym nie kryjąc.

Jak się później okazało, para rozstała się parę dni wcześniej, więc do zdrady nie doszło. Co więcej, okazało się, że para żyła w otwartym związku, w którym kontakty z innymi osobami (po wcześniejszym ustaleniu) były dozwolone. Tym, co nie spodobało się Soleri, była jednak niefrasobliwość Davida, gdyż o rozstaniu mieli poinformować w bardziej przemyślany sposób.

Rockman wstawił na swój profil na Instagramie przeprosiny. "Bardzo mi przykro, że to wideo ujrzało światło dzienne. Nie tak chciałem sobie poradzić z tą sytuacją i to mój błąd" – powiedział David na nagraniu.

W oświadczeniu przyznał, że on i Gorgia zerwali parę dni wcześniej, więc nie doszło do "jakiejkolwiek zdrady". "Mam nadzieję, że nie wpłynie to na wizerunek Gorgii i że uszanujecie delikatność tego momentu" – dodał.