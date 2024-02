D o końca tygodnia, z krótką przerwą w czwartek, nad Polską będą utrzymywały się ciepłe masy powietrza. Jednak to w weekend będzie można przecierać oczy ze zdumienia, bo w niektórych miejscach termometry wskażą nawet 15°C. – Mamy do czynienia z ekstremalnym ciepłem jak na tę porę roku – mówi naTemat.pl Grzegorz Walijewski, synoptyk z IMGW. Ale też ostrzega: to równocześnie niebezpieczny powiew wiosny, a meteorolodzy już wydali szereg ostrzeżeń.





"To się zdarza raz na 20 lat". Synoptyk IMGW wyjaśnia, o co chodzi z bombą ciepła w lutym

Mateusz Przyborowski

