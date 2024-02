"Zbigniew Ziobro walczy dziś o życie". Nowe informacje ws. stanu byłego szefa MS

Od końca zeszłego roku Zbigniewa Ziobro ma być chory na raka przełyku. Jednak pojawiają się również głosy, że nie ma na to dowodów. We wtorek głos w tej sprawie zabrał znany polityk Suwerennej Polski Marcin Warchoł.

"Zbigniew Ziobro walczy dziś o życie". Nowe informacje ws. szefa SP. Fot. Grzegorz Bukała/REPORTER

"Zbigniew Ziobro walczy dziś o życie". Nowe informacje ws. szefa SP

"Według statystyk zaawansowany rak przełyku, który rozpoznano u Zbigniewa Ziobro, daje złe rokowania. Literatura medyczna podaje, że w Polsce przed upływem 5 lat umiera ok. 90 proc. chorych (łatwo może sprawdzić w internecie informacje na ten temat). Ale to mroczna statystyka" – czytamy we wstępie jego wpisu.

Dalej Marcin Warchoł precyzuje, jaki jest stan zdrowia Ziobry. "Tak, Zbigniew Ziobro walczy dziś o życie. Toczy tę bitwę z determinacją, po to by wygrać. I by jak najszybciej – jak tylko to możliwe – wrócić do swoich obowiązków. Ale warunkiem zwycięstwa jest agresywne i radykalne leczenie przeciwnowotworowe" – przekazał polityk Suwerennej Polski.

Jak dodał, "dlatego teraz minister Ziobro je przechodzi". "Nic nie udaje, nie ukrywa się, ani nie uciekł za granicę – to totalne bzdury. Przebywa w Polsce i jest pod opieką polskich lekarzy" – wskazał.

Następnie odniósł się do publikacji "Newsweeka", który podał, że w nowotwór byłego prokuratora generalnego "nie wierzy wielu wpływowych ludzi w PiS".

"Są zdumieni, że ciężko chorując, jednocześnie rozsyła emisariuszy, by wynegocjować dla siebie miejsce na liście wyborczej do europarlamentu" – twierdzą informatorzy gazety.

Warchoł komentuje wątpliwości ws. choroby Ziobry

"Nie może dziś stawić czoła kampanii nienawiści, którą przeciwko niemu rozpętują pracownicy polskojęzycznego "Newsweeka": Renata Grochol i Andrzej Stankiewicz. Wielokrotnie pisali na jego temat kłamstwa i insynuacje, zarabiając na tym" – napisał w odniesieniu do tego artykułu Warchoł.

I dodał: "Dziś wiedząc, że jest ciężko chory i nie jest w stanie się bronić, robią to samo. Dlatego ja wam to powiem: jesteście hienami dziennikarskimi, które żerują na ludzkim nieszczęściu".

"Zapewniam wszystkich, że Zbigniew Ziobro udostępni całą dokumentację medyczną swojej choroby biegłym powołanym, czy to w związku z pracami komisji śledczej, czy w jakimkolwiek innym prawnym trybie. Są tam niezależne diagnozy z kilku renomowanych ośrodków medycznych" – przekonywał Warchoł.

Pojawił się też wątek bardziej polityczny. "I zapewniam także, że najszybciej, jak tylko zdrowie mu pozwoli, stawi się przed komisjami. Chce tam stanąć, po to by cała Polska usłyszała od niego prawdę o niegodziwościach przedstawicieli dzisiejszej władzy. A ja z przyjaciółmi modlimy się o jak najszybszy jego powrót do zdrowia" – podsumował swój wpis.

