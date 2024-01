Zbigniew Ziobro ma ważny apel. Jego poseł przekazał specjalną wiadomość

– Wiem, że psychicznie czuje się bardzo dobrze. Zbigniew Ziobro prosił mnie, żeby przekazać wszystkim, którzy obserwują u siebie symptomy mogące wskazywać na chorobę nowotworową, żeby nie bagatelizowali objawów, czasami nawet tych, na które nie zwracają uwagi. Bo tak było w jego przypadku – przekazał "Super Expressowi Michał Wójcik z Suwerennej Polski.

Zaskakujące wyznanie Zbigniewa Ziobry. Zabrał głos w sprawie swojej choroby Fot. Piotr Kamionka/REPORTER

Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro zmaga się z nowotworem złośliwym przełyku, który jest ciężki do leczenia. Wiadomo, że dawny szef Suwerennej Polski (obecnie jest nim Patryk Jaki) poddał się "mocnemu leczeniu onkologicznemu".

Jak donosi jednak "Super Express" polityk, mimo chemioterapii, "psychicznie czuje się dobrze" i ma siłę do dalszej walki. Nowe informacje o stanie zdrowia polityka przekazał jego kolega z partii, Michał Wójcik.

Zaskakujący apel Ziobry

– Wiem, że psychicznie czuje się bardzo dobrze. Zbigniew Ziobro prosił mnie, żeby przekazać wszystkim, którzy obserwują u siebie symptomy mogące wskazywać na chorobę nowotworową, żeby nie bagatelizowali objawów, czasami nawet tych, na które nie zwracają uwagi. Bo tak było w jego przypadku – wyjawił tabloidowi Wójcik.

Redakcja informuje też, że sytuacja chorego jest trudna, ponieważ nowotwór został wykryty w fazie zaawansowanej. Wiceprezes Suwerennej Polski przypomniał, że były minister przez lata cierpiał na chrypę, ale sądził wówczas, że zmaga się z alergią.

– Ja to pamiętam. Zbyszek chodził do różnych lekarzy. I potem dopiero wyszło, co mu dolega. Bo wiadomo, że pracując w ministerstwie przez lata, zwyczajnie odkłada się te wszystkie rzeczy. Zawsze było coś ważniejszego – wspominał Wójcik.

Wójcik o żartach z głosu Ziobry

Polityk dodał, że w przypadku leczenia raka, kluczową rolę odgrywa czas. Odniósł się również do licznych żartów na temat głosu Ziobry, które pojawiały się kiedyś po jego przemówieniach.

– Choroba została wykryta w fazie zaawansowanej. I wyszło dopiero, że ta cała chrypa, o którą pan minister był bezczelnie atakowany przez oponentów, to był właśnie ten objaw choroby nowotworowej. To wiem na pewno – zaznaczył poseł Suwerennej Polski.

Wójcik ujawnił również, że Ziobro przyjmuje obecnie kolejną dawkę chemioterapii, walcząc o powrót do zdrowia i polityki. – Modlimy się o zdrowie Zbyszka – podsumował prawicowy polityk.

Czy Ziobro jest w Polsce?

Poza stanem zdrowia Ziobry przedmiotem medialnych dociekań stało się niedawno miejsce jego przebywania. Na początku tygodnia uwagę redakcji przykuł fakt nagłego zwrotu w karierze żony polityka, która rozpoczyna pracę w Parlamencie Europejskim.

Według portalu wPolityce.pl Patrycja Kotecka-Ziobro będzie zajmować się doradztwem w zakresie marketingu politycznego online. Chodzi o polityków z grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, do której należą zarówno politycy z ramienia PiS, jak i Suwerennej Polski Zbigniewa Ziobry.

"Ziobro wyprowadził rodzinę poza Polskę" – stwierdził we wtorek (30.01) w serwisie X Roman Giertych.

Wirtualna Polska podkreśla, że mimo informacji o leczeniu Ziobry, nic nie wiadomo na temat jego rzeczywistego położenia. W mediach społecznościowych pojawiły się sugestie, jakoby polityk znajdował się faktycznie poza granicami kraju, celem ucieczki od odpowiedzialności prawnej.

Doniesienia te skomentował w programie "Express Biedrzyckiej" gazety "Super Express" partyjny kolega polityka, Jacek Ozdoba. Na pytanie, czy Ziobro jest w Polsce, widzowie usłyszeli dość niejednoznaczną odpowiedź.

– No tego to nie będę mówił. Ja nie pytałem go gdzie, ale sądzę, że przebywa w Polsce. Niewątpliwie tak – powiedział Ozdoba.

Czytaj także: https://natemat.pl/537785,gdzie-jest-ziobro-politycy-sp-komentuja-stan-zdrowia-i-teorie-spiskowe