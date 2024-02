PiS siłą chce wejść z Kamińskim i Wąsikiem do Sejmu. Jest reakcja Tuska

W środę rano przed Sejmem doszło do kuriozalnych scen – politycy Prawa i Sprawiedliwości chcieli siłowo wejść do budynku parlamentu razem z Maciejem Wąsikiem i Mariuszem Kamińskim. Ich działania tłumaczył dziennikarzom Jarosław Kaczyński. Stwierdził, że to działania "bandy złodziei przerażonych Pegasusem". Na jego słowa zareagował już Donald Tusk.

Donald Tusk reaguje na słowa Jarosława Kaczyńskiego. Fot. Filip Naumienko/REPORTER

Przypomnijmy, że rano przed budynkiem parlamentu pojawił się Jarosław Kaczyński, który udzielił krótkiego komentarza korespondentom sejmowym.

– Banda złodziei przerażonych. My się nie chcemy przepychać. My chcemy, żeby władza przestrzegała prawa. Nie wiem, czy będzie próba wejścia na salę plenarną. Władza działa w sposób całkowicie bezprawny i kiedyś za to odpowie – powiedział.

Chwilę później prezes Prawa i Sprawiedliwości zaczął wygłaszać oświadczenie. Zarzucił, że to dziennikarze blokują przejście do Sejmu. – Marszałek musi aktywować kartę Wąsika i Kamińskiego. To pół minuty. Ja w tej chwili pójdę z panami do... – urwał.

– Panowie, to opowieść panów, którzy zdradzili to, co powinien czynić prawnik. Myśmy się nie zdecydowali na siłowe wejście. To tłum dziennikarzy do tego doprowadził. Myśmy chcieli rozmawiać – kontynuował.

Kaczyński zapowiedział spotkanie z Komendantem Straży Marszałkowskiej. – Jeżeli marszałek będzie gotów rozmawiać, to będziemy rozmawiać. Nie bierzemy pod uwagę siłowych scenariuszy. Chcemy, żeby prawo było przestrzegane – dodał Kaczyński.

Tusk reaguje

Na słowa prezesa PiS odpowiedział już Donald Tusk. ">Banda złodziei przerażonych tym Pegasusem< - powiedział prezes Kaczyński. Sam bym tego lepiej nie ujął" – napisał na X (dawniej Twitter) premier Donald Tusk.

