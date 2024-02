W niedzielny wieczór 4 lutego w Tychach doszło do niezwykle tragicznego wypadku. 16-letnia Ola zginęła, gdy kierowane przez jej 20-letniego znajomego BMW E46 wpadło w poślizg i uderzyło w stalową podporę bramownicy drogowej. Wzruszające pożegnanie dziewczyny opublikowała teraz jej szkoła, a tyska policja wystosowała ważny apel.

16-letnia Ola zginęła w tragicznym wypadku na ul. Oświęcimskiej w Tychach. Fot. KMP Tychy.

O wypadku przy ul. Oświęcimskiej w Tychach mieszkańcy metropolii górnośląsko-zagłębiowskiej mówią poruszeni od kilku dni. Wydarzenie to złamało bowiem życie dwojga młodych ludzi.

16-letnia Ola nie miała żadnych szans, gdy to głównie od strony pasażera BMW E46 z impetem wbiło się w bramownicę drogową. Licealistka zginęła na miejscu. Przeżył jej 20-letni kolega, który siedział za kierownicą auta, ale on niedługo po otrzymaniu pomocy medycznej został postawiony przed obliczem prokuratora.

Kierowca BMW usłyszał zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Młodemu mężczyźnie grozi teraz kara pozbawienia wolności do lat ośmiu.

Wydarzenia z niedzielnego wieczora silnie dobiły się także na społeczności szkolnej, której częścią była zmarła 16-latka. Uczęszczała ona do Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich w Bieruniu i teraz szkoła ta postanowiła opublikować uczennicy wymowny nekrolog.

Z ogromnym bólem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o tragicznej śmierci uczennicy klasy 2D Aleksandry Paszewskiej. Olu... Serce pęka... Myślą i modlitwą łączymy się z Rodziną, Bliskimi, Przyjaciółmi. Dyrekcja, grono pedagogiczne oraz pracownicy i uczniowie LO im. Powstańców Śląskich w Bieruniu we wspomnianiu tragicznie zmarłej Oli

Policja apeluje po tragicznym wypadku w Tychach. Wskazano coś ważnego

Specjalny komunikat po wypadku na ul. Oświęcimskiej wydała także tyska policja. "Według wstępnych ustaleń pracujących na miejscu mundurowych, kierujący pojazdem marki BMW nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze i uderzył w bramownice, na których wyświetlane są informacje drogowe" – poinformowano.

"Kierowco! Na drodze panują zmienne warunki atmosferyczne, co powoduje, że jezdnia może być śliska, a droga hamowania zdecydowanie się wydłuża. Dostosowanie prędkości do sytuacji na drodze oraz przestrzeganie obowiązujących przepisów i ograniczeń ma ogromny wpływ na to, czy wszyscy bezpiecznie dotrą do celu swojej podróży. Zachowaj zdrowy rozsądek za kierownicą!" – zaapelowali mundurowi.

