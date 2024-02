Obóz z Viki Gabor. Rodzice jej fanów muszą za niego słono zapłacić

To nie lada gratka dla fanów młodej artystki. Organizowany jest obóz, w którym weźmie udział Viki Gabor. Czego będą mogli doświadczyć jego uczestnicy? Ich rodzice słono za to zapłacą.

Organizowany jest obóz z Viki Gabor. fot. Artur Zawadzki/REPORTER

Bez wątpienia Viki Gabor to dziś jedna z najpopularniejszych wokalistek młodego pokolenia. Szersza publiczność dowiedziała się o niej po występie w programie "The Voice Kids", który ostatecznie wygrała.

Potem reprezentowała też nasz kraj w Konkursie Piosenki Eurowizji. Obecnie ma już na swoim koncie dwa albumy i kilka wylansowanych hitów. Wokalistka chętnie bierze też udział w wydarzeniach organizowanych przez telewizję.

Obóz z Viki Gabor. Ile trzeba za niego zapłacić?

Wiele gwiazd wykorzystuje swoją popularność i bierze udział w różnego rodzaju obozach. Do tego grona dołączyła także Viki Gabor. Nastolatka we współpracy z biurem podróży postanowiła zorganizować wakacyjny wyjazd dla fanów.

"Hi, mega się cieszę, że mogę Was zaprosić na moje VIKI GABOR CAMPY 2024. Czeka Nas wiele wspólnych atrakcji. Wszyscy uczestnicy CAMPÓW otrzymają ode mnie wyjątkowy, limitowany prezent. Tylko na CAMPACH zrobię dla Was odsłuch moich demówek" – napisała w nowym poście na Instagramie.

Biuro podróży ujawnia, że prezentem od młodej wokalistki będą "wcześniej niepublikowane zdjęcia, kalendarz, plan lekcji w formie plakatu i autograf". Oprócz tego atrakcją ma być samo pojawienie się Viki w miejscu obozu.

Artystka zawita tam dwa razy, w tym raz dając koncert dla uczestników. Potem przyjedzie też, aby odpowiedzieć na pytania zadawane przez nich. Wtedy też będzie można zrobić sobie zdjęcie z Gabor.

W turnusach mogą wziąć udział dzieci od lat 9, a także młodzież do 16. roku życia. Z rozpiski na stronie firmy dowiadujemy się, że wyjazdy zostały zaplanowane w dwóch różnych terminach. Jeden w lipcu, drugi w sierpniu 2024 roku.

Ile potrwa taki wyjazd? 6 lub 5 dni w zależności od wybranej opcji. A jak przedstawiają się koszty takiego obozu? Za krótszy pobyt trzeba zapłacić 1989 złotych, a za dłuższy 2148.

Cena obejmuje zakwaterowanie oraz wyżywienie. Z kolei transport do hotelu w Wielkopolsce będzie trzeba zapewnić swojemu dziecku we własnym zakresie. Istnieje też możliwość dokupienia letniego pakietu obozowicza, w którego skład wchodzi: koszulka, czapeczka i bidon.