Donald Tusk każe się wstydzić republikańskim senatorom. "Reagan się w grobie przewraca"

"Drodzy republikańscy senatorowie Ameryki. Ronald Reagan, który pomógł milionom z nas odzyskać wolność i niezależność, musi dziś przewracać się w grobie. Wstydźcie się" – zwrócił się do senatorów Donald Tusk na swoim Twitterze. O co chodzi? To reakcja premiera na zablokowanie ustawy na wielomiliardową pomoc dla Ukrainy.

W środę Amerykański Senat zagłosował przeciwko projektowi ustawy łączącemu środki na wsparcie Ukrainy, Izraela i Tajwanu z reformami imigracyjnymi. W ustawie zawierało się ponad 60 miliardów dolarów pomocy dla Ukrainy i 14 miliardów dolarów dla Izraela, który prowadzi szeroko zakrojoną operację przeciwko Hamasowi w Strefie Gazy.

W czwartek decyzję tę postanowił skomentować na swoim profilu na Twitterze polski premier. "Drodzy republikańscy senatorowie Ameryki. Ronald Reagan, który pomógł milionom z nas odzyskać wolność i niezależność, musi dziś przewracać się w grobie. Wstydźcie się" – napisał.

Aby ustawa o pomocy Ukrainie przeszła dalej, potrzeba było co najmniej 60 głosów w 100-osobowej izbie. Tymczasem wynik głosowania to 49 do 50. Już wcześniej przewidywano, że projekt upadnie. Stało się to po tym, jak przeciwko kompromisowi wypracowanemu po miesiącach negocjacji zwróciła się większość republikanów, którzy byli do tego zachęcani przez Donalda Trumpa.

Oburzony wynikiem głosowania był nie tylko Donald Tusk, lecz także Joe Biden. Jak już pisaliśmy w naTemat, amerykański prezydent przed głosowaniem apelował do republikanów o przyjęcie tej ustawy. – Nigdy nie sądziłem, że zobaczę na Kapitolu coś takiego, jak teraz – skomentował

Prezydent USA podkreślił, że ta ustawa jest ważna także ze względu na pomoc dla Ukrainy. – Poparcie ustawy oznacza przeciwstawienie się Putinowi. Sprzeciw wobec tej ustawy działa na jego korzyść. Historia patrzy. Nigdy nie zostanie zapomniany brak wsparcia Ukrainy w tym krytycznym momencie – przekonywał. Biden stwierdził również, że Republikanie "są przeciw, ponieważ Donald Trump dzwoni i grozi im" – cytuje prezydenta stacja CNN. Medium podało również, że Joe Biden swoje uwagi wygłosił "za zamkniętymi drzwiami do darczyńców" na Upper West Side na Manhattanie.

Według stacji ruch prezydenta to "zapowiedź tego, jak Biden planuje wykorzystać nieudane głosowanie w sprawie granicy na swoją korzyść polityczną w nadchodzących miesiącach".

Dlaczego Tusk odwołał się do Reagana? Był to prezydent USA znany z nieustępliwej polityki wobec Moskwy. Został zapamiętany jako jeden z najważniejszych światowych przywódców, którzy przyczynili się do zakończenia zimnej wojny i rozpadu Związku Sowieckiego.