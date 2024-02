Zima uderzy tak, że popamiętamy! W wielu regionach Polski będzie paraliż

Pewne jest tylko to, że w pogodzie niczego nie można być pewnym. W ciągu ostatnich dni synoptycy mówili już o bombie ciepła, mrozach, roztopach, a teraz okazuje się, że najbliższy weekend nie wszędzie nie będzie tak ciepły, jak wcześniej przewidywano. Pierwsze oznaki zmiany pogody można już zauważyć na Mazurach i Podhalu, ale z czasem zimowe warunki atmosferyczne rozprzestrzenią się na kolejne obszary naszego kraju.

Pogoda – zima wróci do Polski. Paraliż w kilku regionach Fot. Wojciech Strozyk/REPORTER

Zima uderzy ponownie. Polskę czeka paraliż na drogach

W czwartek rano śnieg i marznący deszcz zaczęły padać na południu Polski. Padać będzie w ciągu dnia, ale nie tylko w jednym regionie.

Niesprzyjające warunki atmosferyczne będą się przesuwać na północ, co oznacza, że do godzin wieczornych będą już na Śląsku, w Małopolsce, na Podkarpaciu, a także miejscami na Ziemi Lubuskiej, w Wielkopolsce, na Ziemi Łódzkiej i na Lubelszczyznie. W ostatnich regionach warunki pogodowe mają nasilić się w nocy.

Śnieżyca nadejdzie już w piątek. Zmierzyć się z nią będą musieli mieszkańcy Pomorza, Wielkopolski, Ziemi Łódzkiej, Mazowsza i Lubelszczyzny. Według serwisu twojapogoda.pl biało będzie także na Warmii, Mazurach i Podlasiu.

Lokalnie spadnie tam nawet do 10 cm śniegu. Tak jednak jak szybko pogoda się zepsuje, tak i naprawi – pod koniec tygodnia po śniegu nie będzie już śladu. Najpierw jednak ostrożność powinni zachować kierowcy. Drogi będą śliskie, a intensywne opady śniegu znacząco pogorszą widoczność. W takich warunkach nietrudno o tragedię.

Jak podaje pogoda.wp.pl za PAP niebezpiecznie na drogach jest m.in. na trasie krajowej 57 między Bisztynkiem a Biskupcem, a także w okolicach Kętrzyna i Elbląga. Na zachodzie i w centrum regionu spadło ok. 2-3 cm śniegu.

Opady pojawiły się m.in. w Olsztynie oraz w Elblągu. Atak zimy zaskoczył mieszkańców tego obszaru, który jeszcze w środę mierzył się z miejscowymi podtopieniami. Utrudnienia pojawiły się także na podhalańskich trasach.

Bomba ciepła w lutym?

Jak jednak informowaliśmy w naTemat, w lutym czeka nas bomba ciepła, ale na tą będziemy musieli jeszcze chwilę poczekać. W weekend śnieg stopnieje, a termometry pokażą nawet 15°C. Jak w rozmowie z Mateuszem Przyborowskim podkreślał Grzegorz Walijewski, z modeli wynika, że temperatura podskoczy do nawet 13-14°C.

– Ale uwaga: w weekend w południowej części kraju pojawi się bardzo ciepły wiatr halny i nie jest wykluczone, że jeżeli dobrze zawieje, na termometrach może pojawić się 15°C, a w okolicach Nowego Targu nawet wyższe wartości – wskazywał synoptyk.

Nie ma się jednak co przedwcześnie cieszyć, bo podczas tej samej rozmowy synoptyk wskazał, że w drugiej połowie miesiąca do Polski wróci zima. Modele długoterminowe pokazują, że stanie się to w okolicach 19 lutego.

– I nie mówimy jedynie o spadku temperatury poniżej 0°C, ale także o opadach śniegu. W drugiej połowie miesiąca minimalna temperatura na południu kraju może spaść do -10°C i jest szansa, że średnia temperatura dobowa może być jeszcze ujemna. Czeka nas zatem jeszcze zima w pełnym znaczeniu tego słowa – wskazał.