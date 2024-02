Była żona Adamczyka twierdzi, że ten celowo przeciąga sprawę alimentacyjną. Jest odpowiedź

Joanna Stawczyk

B yła małżonka Michała Adamczyka postuluje o zwiększenie kwoty alimentów dla córki. Sprawa ta dotarła już do sądu, gdzie odbyła się pierwsza rozprawa. Były gwiazdor TVP zabiegał o to, by obrady były prowadzone w tajemnicy. Reprezentujący go adwokat podzielił się jego perspektywą na łamach "Faktu". "Absolutnie w niczyim interesie jest przeciąganie sprawy, która dotyczy dziecka" – oznajmił pełnomocnik dziennikarza.