Incydent na miesięcznicy smoleńskiej. Kaczyński aż się zagotował

Adam Nowiński

W sobotę 10 lutego rano Prawo i Sprawiedliwość jak co miesiąc zebrało się w centrum Warszawy, żeby upamiętnić ofiary katastrofy smoleńskiej. W drodze pod pomnik smoleński doszło do incydentu. Jarosława Kaczyński podszedł do grupki protestującej na placu. W pewnym momencie nie wytrzymał i wyrwał jednej z osób baner z napisem "Kłamstwo smoleńskie".