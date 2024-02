7-letni chłopiec błąkał się bez opieki po Gubałówce. Turyści wokół nie zwracali na niego uwagi. Dopiero pobliski patrol policji zainteresował się przerażonym dzieckiem. "Chłopiec był zdezorientowany i wystraszony. Policjanci przez chwilę w pobliżu wyciągu szukali opiekunów, ale nie przyniosło to rezultatu" – przekazał asp. szt. Roman Wieczorek.

Tatry. 7-latek odnaleziony na Gubałówce. "Nikt nie zwracał uwagi". Fot. materiały policyjne

Tatry. 7-latek odnaleziony na Gubałówce. "Nikt nie zwracał uwagi"

O szczegółach zdarzenia w specjalnym komunikacie poinformował asp. szt. Roman Wieczorek z Komendy Powiatowej Policji w Zakopanem. W miniony piątek funkcjonariusze dostrzegli 7-letnie dziecko pozostawione na Gubałówce.

"Około południa w rejonie górnej stacji kolei krzesełkowej zauważyli samotnie siedzącego małego chłopca" – przekazał Wieczorek. "Wielu dorosłych przechodziło koło dziecka, lecz nikt nie zwracał na niego uwagi i najwyraźniej nie było też w pobliżu jego opiekunów" – dodał.

Jak czytamy, policjanci podeszli do chłopca i dopytali o przyczyny samotnego pobytu na Gubałówce. Okazało się, że dziecko przyjechało razem z innymi rówieśnikami z Sosnowca na ferie.

Nagle, z bliżej nieznanych przyczyn, 7-latek odłączył się od grupy i zniknął opiekunowi z pola widzenia. "Chłopiec był zdezorientowany i wystraszony. Policjanci przez chwilę w pobliżu wyciągu szukali opiekunów, ale nie przyniosło to rezultatu" – przekazał Wieczorek.

Funkcjonariusze zabrali dziecko do radiowozu, by to mogło się ogrzać. Następnie zaczęli prowadzić patrol deptaku na Gubałówce, szukając opiekunów chłopca. Po godzinie od rozpoczęcia poszukiwań policjanci przenieśli się w rejon górnej stacji kolei terenowej.

To tam chłopiec zobaczył opiekunów z okna radiowozu. "Policjanci odnaleźli opiekuna grupy i przekazali pod jego opiekę siedmiolatka. Oczywiście nie obyło się od rozmowy z opiekunem o tym, że powinien bardziej uważać na dzieci, za które odpowiada – poinformował Wieczorek.

Seria tragicznych zdarzeń w górach

Sprawa doczekała się szczęśliwego finału, a interwencja zakończyła się na pouczeniu. Niestety, w ostatnich dniach media opisywały tragiczne zdarzenia, które miały miejsce w polskich górach.

18-letnia Czeszka ześlizgnęła się w tzw. rynnę śmierci na Śnieżce. Dziewczyna była częścią sześcioosobowej grupy turystów. Jak przekazały służby, nastolatka sunęła prosto w stronę Kotła Łomniczki.

Po wielu godzinach udało się ją odnaleźć całą i zdrową. Ale jeszcze 5 lutego media obiegło nagranie, na którym mogliśmy zaobserwować ostatnie chwile dwóch Polaków. Oni również spadli ze szczytu prosto w tzw. rynnę śmierci.

– To wina oblodzonego szlaku, od kilku dni ostrzegamy, że panują tam bardzo trudne i niebezpieczne warunki. Wieje i jest ślisko – wyjaśnił w rozmowie z "Gazetą Wrocławską" p.o. naczelnika Grupy Karkonoskiej GOPR Adam Tkocz.