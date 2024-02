Zwrot w sprawie Sebastiana M. Sąd w ZEA wydał nową decyzję dot. aresztu

Prokuratura zabrała znów głos w sprawie ekstradycji kierowcy bmw Sebastiana M., podejrzanego o spowodowanie tragedii na autostradzie A1. Jak się okazuje, wyszedł... on z aresztu w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Wypadek na A1. Jest decyzja z Dubaju ws. aresztu dla Sebastiana M. Fot. Policja

Wypadek na A1. Jest decyzja ZEA ws. aresztu dla Sebastiana M.

"W dniu 31 stycznia 2024 r. Prokuratura Krajowa uzyskała z Ambasady RP w Abu Dhabi informację o uchyleniu wobec Sebastiana M. aresztu stosowanego w postępowaniu ekstradycyjnym toczącym się na terytorium Zjednoczonych Emiratów Arabskich" – podała w piątek polska prokuratura.

Jak wskazano, "po uchyleniu aresztu ekstradycyjnego zastosowano wobec niego środek zapobiegawczy wolnościowy w postaci kaucji oraz orzeczono zakaz opuszczania terytorium ZEA połączony z zatrzymaniem paszportu, aby zabezpieczyć obecność Sebastiana M. do czasu zakończenia postępowania ekstradycyjnego".

Śledczy przypomnieli też, że z "wcześniejszych informacji władz emirackich wynika, że postępowanie ekstradycyjne przed Sądem Apelacyjnym w ZEA trwa około 4-6 miesięcy, a od orzeczenia tego sądu przysługuje odwołanie do Sądu Najwyższego, a w przypadku stwierdzenia prawnej dopuszczalności wydania ostateczna decyzja o ekstradycji należy do ministra sprawiedliwości".

Polska chce doprowadzić do ekstradycji Sebastiana M.

"Polska prokuratura mając na uwadze okoliczności i rozmiar tragedii spowodowanej zdarzeniem podejmuje wszelkie możliwe działania, aby sprowadzić Sebastiana M. do Polski w celu pociągnięcia go do odpowiedzialności karnej za zarzucane mu przestępstwo" – podkreślono.

Polska prokuratura zwróciła się też do "władz emirackich z propozycją zorganizowania wideokonferencji z sędzią reprezentującym Ministerstwo Sprawiedliwości ZEA zajmującym się tą sprawą, aby uzyskać szczegółowe informacje o toczącym się postępowaniu ekstradycyjnym i możliwej dacie jego zakończenia".

Dramat na autostradzie A1

Sebastian M. jest podejrzany o spowodowanie tragedii na autostradzie A1. 16 września 2023 r. we wracającą autem z wakacji rodzinę wjechał kierowca rozpędzonego bmw. Kia zjechała na pas awaryjny i stanęła w płomieniach. Kierowca, jego żona i dziecko ponieśli śmierć.

Kierowca bmw nie poniósł większych obrażeń. Śledczy nie mają żadnych wątpliwości ws. jego winy. Świadczą o tym choćby nagrania z kamer samochodowych oraz analiza biegłych, którzy ustalili, że kierowca bmw jechał z prędkością co najmniej 253 km/h.

Przypomnijmy też, że w listopadzie 2023 r. Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim odrzucił wniosek prawnika Sebastiana M. o przyznanie mu listu żelaznego. Taki list umożliwiłby kierowcy, podejrzewanemu o spowodowanie śmiertelnego wypadku na autostradzie A1, odpowiadanie na zarzuty na wolności po powrocie do Polski.

