Roxie Węgiel szykuje się do ślubu. Gwiazda uchyliła rąbka tajemnicy na temat sukni

Roksana Węgiel wraz z Kevinem Mglejem przygotowują się do zawarcia małżeństwa. Piosenkarka ujawniła, że ceremonia, która odbędzie się w gronie rodziny i przyjaciół, zaplanowana jest na bieżący rok. Podzieliła się również kilkoma szczegółami dotyczącymi kreacji, w której zamierza powiedzieć sakramentalne "tak". Póki co, 19-letnia gwiazda skupia się na treningach do "Tańca z Gwiazdami".

Kiedy Roxie Węgiel weźmie ślub? Uchyliła rąbka tajemnicy na temat sukienki Fot. VIPHOTO/East News

Roksana Węgiel cieszy się sukcesami nie tylko na polu zawodowym, ale i w sferze osobistej. Już w ubiegłym roku podzieliła się radosną nowiną o swoim uczuciu, wyjawiając, że jej serce skradł starszy od niej producent muzyczny, Kevin Mglej.

Nie przejmując się kąśliwymi i pouczającymi komentarzami tych, którzy wątpili w trwałość ich związku, para ogłosiła zaręczyny, dowodząc, że mają poważne zamiary co do wspólnej przyszłości.

Plotki o ich ślubie krążą w mediach z rosnącą częstotliwością, a nie brakuje spekulacji, że mogli już wziąć ślub podczas jednej z zagranicznych podróży.

W końcu sama Roksana postanowiła rozwiać wszelkie wątpliwości i w programie "Pytanie na śniadanie" opowiedziała o postępach w przygotowaniach do ich wielkiego dnia.

"Odbędzie się w tym roku w Polsce. To będzie tradycyjny ślub" – oznajmiła w śniadaniówce TVP. Pokusiła się także o parę ciepłych słów na temat swojego wybranka.

"My jesteśmy bratnimi duszami. Świetnie dogadujemy się na każdej płaszczyźnie, uzupełniamy się też w wielu kwestiach, więc poza tym, że jesteśmy razem i jest moim partnerem, to jest też moim najlepszym przyjacielem. Myślę, że to jest najpiękniejsze" – podkreśliła.

Roxie pozostaje konsekwentna i nie chce wyjawiać za dużo. Co do sukni, wiadomo, że będzie ona w klasycznej bieli. "Mam już taką upatrzoną, wymarzoną. Bardziej syrenka, ale nie będę zdradzać nic" – zaznaczyła.

Już jakiś czas temu 19-letnia wokalistka w jednym z wywiadów mówiła o tym, że w grę wchodzi nie tylko ślub cywilny, ale też od razu kościelny.

"Wiara jest nam bardzo bliska: zarówno ja, jak i Kevin jesteśmy bardzo wierzący, i nie wyobrażam sobie inaczej brać ślubu, bo dla mnie to jest bez sensu... Kiedy jesteś osobą wierzącą, to tylko kościelny, ponieważ, no o to chodzi w tym sakramencie, żeby w tym wszystkim jakby uczestniczyć przed ołtarzem i przed Bogiem sobie złożyć to 'przysięgam'" – wyjaśniła.

Kevin jest zazdrosny o trenera Roxie? Niebawem rusza "Taniec z gwiazdami"

14. edycja show, emitowanego przez Polsat, wystartuje już 3 marca. Wśród gwiazd, które zdecydowały się spróbować swoich sił na parkiecie, jest młoda piosenkarka, która już wcześniej udowodniła, że ma dryg do tańca.

Trzy lata temu wzięła udział w "Dance Dance Dance" na antenie TVP2 i w duecie ze swoją przyjaciółką, Oliwią Górniak, wygrała 3. edycję show. Roksana zaznacza jednak, że program "Taniec z Gwiazdami" stawia zupełnie inne wyzwania.

– Nie można tego porównywać, bo taniec współczesny jest totalnie inny niż taniec towarzyski. Ciekawa jestem, jak sobie poradzę tutaj w choreografii z partnerem, bo to też jest zupełnie inna bajka – oznajmiła w rozmowie z Plejadą. Czy liczy na to, że zgarnie kryształową kulę?

– Szczerze mówiąc, w ogóle o tym nie myślę. W ogóle nie nastawiam się na wygraną w tym programie, bo skład jest naprawdę bardzo mocny. Myślę, że szanse są naprawdę wyrównane. A my jako ekipa skupiamy się właśnie na dobrej energii między nami (...) Myślę, że będziemy takim zgranym teamem. Na razie w ogóle nie ma żadnej rywalizacji odczuwalnej, więc ja to traktuję ten program jako wspaniałą przygodę – zapewniła.

Węgiel została zapytana o to, czy jej ukochany nie jest zazdrosny o to, że teraz będzie spędzać dużo czasu, ćwicząc różne choreografie ze swoim trenerem.

– Mój narzeczony namawiał mnie do wzięcia udziału w "Tańcu z gwiazdami", więc po prostu myśli o tym, co jest dla mnie dobre, dla mojego samorozwoju. Wiadomo, ten program na pewno da mi dużo więcej możliwości, jeśli chodzi o ruch, co też przełoży się na moje występy sceniczne, nawet jeśli moje treningi miałby trwać tylko chwilę, to zawsze to jest coś, co później wykorzystam na scenach – zaznaczyła.

– Tutaj w ogóle nie odczuwam żadnej zazdrości ani braku zaufania, wręcz przeciwnie, my bardzo sobie ufamy. Myślę, że zdrowa relacja powinna opierać się przede wszystkim na zaufaniu – dodała.

Pląsy uczestników będzie oceniało jury w składzie: Ewa Kasprzyk, Rafał Maserak, Tomasz Jan Wygoda oraz słynna "czarna mamba", czyli Iwona Pavlović. Roxie nie obawia się krytyki. Stwierdziła, że przyjmie ją "na klatę".

– Na pewno będą bardzo wymagający i obiektywni. Ja nie jestem profesjonalną tancerką, więc będę znosiła krytykę, jestem na to gotowa. Myślę, że każdy powinien być na to przygotowany w jakiś sposób, bo uczestnicy nie tańczą profesjonalnie jednak w tym programie. I o to chodzi – podsumowała.