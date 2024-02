Afera dopingowa Karasia. Wiadomo już, co z jego rekordem świata w 10-krotnym Ironmanie

Robert Karaś, wybitny ultratriathlonista, stracił oficjalnie miano rekordzisty świata w konkurencji 10-krotnego Ironmana. Decyzją IUTA otrzymał dwuletni zakaz startów z powodu naruszenia przepisów antydopingowych, co nastąpiło po jego rekordowym występie w Rio de Janeiro. Mimo tej przeszkody mąż Agnieszki Włodarczyk już zaplanował swój powrót do rywalizacji w bieżącym roku.

Robert Karaś zdyskwalifikowany. Do kiedy potrwa okres zawieszenia? Fot. Instagram.com / @robert_karas_teamkaras

Robert Karaś zdyskwalifikowany. Do kiedy potrwa okres zawieszenia?

W ostatnich dniach lipca, media obiegła wiadomość o wykryciu dopingu u Roberta Karasia. Niebawem, w programie "Hejt Park", światowej klasy ultratriathlonista przyznał się do świadomego stosowania niedozwolonych środków. Doping zastosował w lutym 2023 roku, przygotowując się do pojedynku w formule K-1 pod egidą federacji FAME MMA.

– Wiedziałem, że to biorę. Nie zagłębiałem się, co to jest, miałem to w du**e. Zapytałem się, czy to jest legalne. Michał odpowiedział, że po 72 godzinach nie będzie tego w organizmie. Wiedziałem więc, że to coś nielegalnego. Zapytałem o to, czy będzie miało to jakiś wpływ na moje przygotowania. Odpowiedział: "Nie Robert, to tylko teraz, żeby Cię podleczyć". Miałem tego świadomość – opowiadał.

Reakcja społeczności sportowej była natychmiastowa – Karasia zalała fala krytyki od fanów. Mimo to, skupił się na nadchodzącej walce w FAME MMA, którą jednak zakończył porażką 2 września.

Oficjalna strona Międzynarodowej Federacji Ultratriathlonu (IUTA) potwierdza informacje o dyskwalifikacji Polaka.

"Ta strona zawiera listę wszystkich sportowców, którzy zostali wykluczeni z wyścigów sankcjonowanych przez IUTA od 1 stycznia 2024 r. Udział w wyścigach pod auspicjami IUTA przez osoby wymienione tutaj jest zabroniony na czas trwania zakazu" – podano.

Zawieszenie Karasia obowiązuje od momentu wykrycia zakazanych substancji, czyli od 30 maja 2023 roku, i będzie trwało do 29 maja 2025 roku.

Czytaj także: Włodarczyk i Karaś przeprowadzają się na stałe do Dubaju. Wyjawili powód

W uzasadnieniu kary odwołano się do artykułów światowego kodeksu antydopingowego dotyczących obecności zakazanych substancji lub ich śladów w organizmie zawodnika oraz użycia bądź próby użycia niedozwolonych środków.

Co planuje teraz Robert Karaś?

10 lutego Karaś zamieścił nowy post na Instagramie. Widać, że jest w formie i nie załamuje się. "Nadszedł czas by walczyć. Zakończyłem przygotowania do pierwszego wyścigu w tym sezonie. Czuję się jednym z najbardziej wytrzymałych ludzi na świecie. 22 lutego zaatakuję barierę 58 h na dystansie 5xIM (19 km pływania, 900 km jazdy na rowerze, 211 km biegu)" – poinformował mąż Agnieszki Włodarczyk.

"Jutro (11 lutego - red.) wylatujemy do Stanów, żeby się zaaklimatyzować, delikatnie podtrzymać to co zostało już zrobione" – dodał.

Pod wpisem pojawiła się masa ciepłych komentarzy od obserwatorów i serdecznych znajomych, również tych znanych z show-biznesu.

"Jesteśmy wszyscy z Tobą. Będzie moc. Po swoje" – napisała Małgorzata Rozenek-Majdan, która prywatnie przyjaźni się ze sportowcem. "Ty walkę masz we krwi. No i te treningi z Małgosią na pewno dadzą efekt. Powodzenia" – dodał jej mąż, Radosław.