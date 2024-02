26-latek z Gorzowa Wielkopolskiego, który potrącił 10-latka w Wawrowie, wkrótce usłyszy zarzuty. Wiadomo już, czego one dokładnie będą dotyczyć. Przypomnijmy, że chłopiec w piątek późnym wieczorem miał jechać na ferie do Zakopanego, ale zginął, kiedy pakowano bagaże do autokaru.





Śmierć 10-latka w Wawrowie. Prokuratura podała nowe fakty w sprawie kierowcy

Natalia Kamińska

