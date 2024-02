Aktorka z "Korony królów" zawierzyła małżeństwo Maryi. "Mąż obawiał się, że obrasta w dewocję"

Weronika Tomaszewska

Z nana z "Korony królów" aktorka Małgorzata Buczkowska dziś otwarcie mówi o swojej wierze. Choć jej mąż na początku był sceptycznie nastawiony do jej praktyk religijnych i obawiał się, że "żona obrasta w dewocje", potem się to zmieniło. Artystka twierdzi, że to przez "zawierzenie ich małżeństwa Maryi".